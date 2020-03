Dosar penal pe numele unui barbat care a bagat in izolare sase cadre medicale

LIVE

Este vorba despre unul dintre cei doi pacienti depistati pozitiv, marti, in judetul Neamt si care a participat la Campionatul National de Dans Sportiv de la Piatra-Neamt, acolo unde a fost si barbatul confirmat din Constanta."Cauza penala are ca obiect sesizarea din oficiu a organelor de cercetare penala din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt cu privire la faptul ca, in data 14.03.2020, cu ocazia prezentarii la U.P.U. Neamt, un barbat in varsta de 35 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, nu a respectat masurile privind prevenirea sau combaterea virusului COVID-19, prin aceea ca nu a adus la cunostinta cadrelor medicale faptul ca anterior a intrat in contact cu o persoana contaminata, punand in pericol sanatatea cadrelor medicale care i-au acordat ingrijiri", au transmis reprezentantii Parchetului intr-un comunicat de presa.Acesta a fost transportat, sambata, cu ambulanta, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt si timp de o ora ar fi mintit cadrele medicale ca nu a avut legatura cu persoane depistate pozitiv pentru coronavirus.Dupa aproximativ o ora, medicii au reusit sa afle de la el ca a participat la Campionatul National de Dans Sportiv.In urma anchetei epidemiologice, sase cadre medicale, patru de la Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt si doua de la Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt au intrat in autoizolare."S-a facut ancheta epidemiologica. Este vorba despre un medic, doi asistenti si o infirmiera de la UPU. Toti sunt autoizolati la domiciliu. Barbatul a fost supus unui tur de intrebari de catre cei de pe UPU si pana la urma a recunoscut ca a fost la Concursul de Dans Sportiv", a declarat, pentru Mediafax, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt, Toader Mocanu.La randul lui, barbatul a transmis ca simptomele pe care le avea nu erau cele de coronavirus iar medicii l-au intrebat tarziu daca a participat la Campionatul National de Dans Sportiv."Primul simptom pe care l-am avut a fost o mica stare febrila, vineri seara, pe care am pus-o pe seama vechilor mele probleme cu o amigdalita care revine intruna. Sambata dimineata, la ora 8.00, cand ma pregateam sa ies din casa, am lesinat pur si simplu timp de doua secunde, iar sotia a sunat impacientata la ambulanta, care a venit repede si m-a transportat la UPU.La UPU, mi-au pus intrebari de genul daca am fost in strainatate, daca stiu sa fi intrat in contact cu persoane infectate, am raspuns la toate intrebarile, nu am fost intrebat daca am fost la concursul de dans si nici mie nu mi-a trecut nicio secunda prin cap sa zic asta", a povestit barbatul pe pagina lui de Facebook.Totodata, acesta sustine ca nu a fost intentia lui sa minta sau sa ascunda faptul ca a fost la Campionatul de Dans Sportiv atat timp cat nu a fost informat ca cei care au participat la acel eveniment sunt suspecti de infestare cu coronavirus."La concursul de Dans Sportiv participasem cu baiatul meu care a cantat Imnul national, sambata si duminica, respectiv 29 februarie - 1 martie, deci oricum erau 14 zile sambata dar nici macar nu m-am gandit la asta. Nicio autoritate publica locala, nu a facut vreun anunt in acest sens, ca in caz ca am participat la concursul acela sa ne izolam sau mai stiu eu ce ca as fi facut-o, nu sunt inconstient sa-mi pun familia in pericol", a mai scris barbatul.Acesta a mai spus ca ii pare rau pentru personalul medical care a intrat in izolare, dar ca nu a avut nicio intentie sa ascunda ceva."Nu aveam de unde sa stiu ca sunt infectat si nici simptome nu am avut care sa ma duca cu gandul ca as fi infestat. Cei care ma cunosc stiu ce om sunt si stiu ca nu as face cu intentie asa ceva", a mai scris acesta pe Facebook.Citeste si Ce a modificat Guvernul la Codul Penal prin OUG: Pedepse majorate pentru incalcarea carantinei si falsul in declaratii. Plus o infractiune noua