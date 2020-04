Dosar penal pe numele unui medic din Pitesti, confirmat cu COVID-19. O intreaga sectie a spitalului de Urgenta, inchisa

LIVE

"In esenta, s-a retinut faptul ca un angajat al unei unitati medicale, desi prezenta simptomatologia specifica diagnosticului COVID-19, nu ar fi respectat masurile privitoare la prevenirea sau combaterea SARS-CoV-2, in conditiile in care ar fi putut efectua testare Real-Time PCR, activitate care ar putea avea ca urmare raspandirea unei asemenea boli", se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti.Institutia Prefectului Arges a anuntat, joi, ca Sectia de Chirurgie Vasculara de la SJU Pitesti va fi inchisa, dupa ce un medic a fost confirmat cu COVID-19."Conform datelor DSP Arges, numarul contactilor directi ai medicului (...) infectat cu virusul COVID-19 este de aproximativ 50 de persoane. Printre ele se afla si 23-24 de pacienti, restul contactilor fiind cadre medicale. Sotia doctorului depistat pozitiv este si ea cadru medical, nu prezinta simptome si a fost izolata la domiciliu de doua zile. Ancheta epidemiologica este inca in desfasurare", se precizeaza intr-un comunicat al Institutiei Prefectului Arges.