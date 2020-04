Dosar penal pentru directoarea azilului de batrani din Galati, care a adus coronavirusul in institutie

LIVE

Potrivit Biroului de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati,"La data de 07.04.2020, s-a inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati, dosarul penal nr.2149/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev.de art. 352 aln 2,3,4,6 Cod Penal, constand in aceea ca", se spune intr-un comunicat transmis de Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati.Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Galati, virusul a fost adus in caminul de ingrijire a batranilor de directoarea unitatii, care luase contact cu sotul ei, intors din Turcia, pe 20 martie, care s-a imbolnavit si a murit de noul coronavirus pe 3 aprilie.Si directoarea se afla acum internata cu Covid-19, la Spitalul de Boli Infectioase din Galati.Conform DSP Galati, la Centrul privat de Ingrijiri Batrani "Sf. Ilie" din municipiul Galati sunt, iar noua reprezinta personalul unitatii si cadre medicale care lucreaza in centru.Toti cei 130 de batrani internati la camin au fost testati, iar cei infectati cu noul coronavirus au fost transferati la spitalele de Boli Infectioase si CFR.De asemenea, alti doi varstnici institutionalizati in centru, de 74 si 82 ani, confirmati pozitiv, saptamana trecuta, cu COVID 19, au decedat in weekend.