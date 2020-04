Dosar penal pentru doi angajati ai Ambulantei Valcea. Au mers la serviciu, desi se aflau in izolare

LIVE

Cei doi angajati ai SAJ Valcea, care s-au prezentat la serviciu pe 7 aprilie, desi se aflau in izolare, au fost confirmati, pe 15 aprilie, cu COVID-19."In fapt se retine ca, in ziua de 07.04.2020, doi angajati din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Valcea s-au prezentat la serviciu, desi se aflau in izolare, ca urmare a faptului ca au fost in contact cu angajati si pacienti ai Sectiei ORL a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, unde a fost confirmat ca infectat cu SARS-Cov-2 un cadru medical.Urmarirea penala este efectuata de lucratori de politie judiciara din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Valcea - Biroul de Investigatii Criminale, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Rm. Valcea", se precizeaza in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea.Este vorba despre un ambulantier si o ingrijitoare, sot si sotie, si au avut contact apropiat cu un pacient (tatal ambulantierului) care a fost internat in Sectia ORL a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, unde a fost confirmat cu coronavirus un cadru medical.In prezent, in Romania, in total, sunt 9.242 de oameni infectati cu noul coronavirus, iar 482 persoane diagnosticate au murit.