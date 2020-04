Dosar penal pentru luare de mita la morga Spitalului Suceava: Se cereau bani de la familiile celor morti de coronavirus

Ziare.

"Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public, privind savarsirea de infractiuni de coruptie de catre personalul de la morga din cadrul Spitalului Judetean Sf. Ioan cel Nou Suceava, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava s-au, fiind constituit un dosar penal", a transmis, joi, Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, prntr-un comunicat de presa.Sursa citata a mentionat ca,, "functionari publici din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Suceava au pretins si primit diferite sume de bani de la membrii de familie ai persoanelor decedate in aceasta perioada, pretinzand aceste sume pentru 'eforturile' facute in legatura cu, etc., desi toate aceste servicii intra in atributiile de serviciu ale personalului angajat in cadrul institutiei medicale"."In prezent se efectueaza urmarire penala, cu privire la fapte, pentru clarificarea situatiei de fapt si pentru stabilirea existentei raspunderii penale" au mai transmis procurorii.Cauza este instrumentata de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, impreuna cu lucratori operativi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.In Suceava au fost confirmate 1.487 cazuri de infectare cu coronavirus, fiind inregistrati si cei mai multi morti.