Dosar penal pentru mai multe persoane care achizitionau masti si dezinfectanti de pe piata neagra si le vindeau la suprapret

Cu ocazia perchezitiilor au fost ridicate peste 13.500 de masti de protectie si peste 11.000 perechi de manusi, precum si 900 de litri de dezinfectant si peste 300 de ochelari de protectie."Astazi, 19 martie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse sanitare si echipamente medicale de protectie", informeaza DGPMB.Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca mai multe persoane au achizitionat, de pe piata neagra, echipamente medicale de protectie, precum si cantitati mari de dezinfectant, cu intentia de a le pune in vanzare, direct sau online, la preturi supraevaluate, profitand de cererea crescuta si de lipsa lor de pe piata.Anterior, parte din materiale ar fi fost deja vandute atat catre persoane fizice, cat si catre persoane juridice, pe baza unor documente fictive."Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, urmand a fi dispuse masuri legale cu privire la intreaga cantitate de materiale ridicata", arata sursa citata.Comisarul Traian Berbeceanu, seful de Cabinet al ministrului de Interne Marcel Vela, a prcizat ca produsele indisponibilizate vor merge catre sistemul sanitar."Starea de urgenta a fost declarata pentru ca autoritatile sa poata interveni cat mai eficient in sprijinul dumneavoastra. Toate fortele din cadrul MAI sunt la datorie, actionand cu fermitate impotriva celor care incearca sa profite in aceasta perioada grea. Astazi, politistii bucuresteni, cu sprijinul informativ al structurii specializate din cadrul ministerului, au descins in mai multe locatii unde se aflau depozitate importante cantitati de materiale de protectie si dezinfectanti cu care urma sa fie aprovizionata "piata neagra".Produsele indisponibilizate urmeaza a fi distribuite sistemului medical, care, chiar acum, are atat de mare nevoie de astfel de materiale, in efortul comun de prevenire si combatere a raspandirii Covid19. Iar cei care sunt tentati sa comita astfel de infractiuni, primesc un semnal puternic: tara asta are politisti de calitate, determinati sa-i pedepseasca pe cei rai, pentru a putea sa-iprotejeze cei cei multi si buni", a scris Berbeceanu pe Facebook.