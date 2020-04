Dosar penal pentru o persoana care a indemnat oamenii sa mearga la slujba de Inviere (Foto)

Ziare.

com

"Politia orasului Borsa s-a sesizat despre faptul ca pe retelele de socializare a aparut o postare emisa prin care indemna in scris publicul sa participe la slujba de inviere din data de 19 aprilie a.c., cu mentiunea 'Nu vor putea sa ne amendeze sau sa ne aresteze daca suntem toti uniti!!! Da-i mai departe'. Postarea a fost publicata si distribuita inclusiv de alte persoane", a transmis pe Facebook Prefectura Maramures.A fost ulterior depistata persoana care a postat mesajul prin care oamenii erau chemati la slujba."In urma verificarilor efectuate a fost identificata persoana care a postat declaratia pe propria raspundere atasata si a fost informat Parchetul de pe langa Judecatoria Viseu de Sus. Organele abilitate au intocmit dosarul penal nr.472/P/2020 in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de 'Instigare publica' fapta prevazuta si pedepsita de Art.368 alin.1 Cod penal", mai transmite prefectura.