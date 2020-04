Dosar penal pentru trei suceveni care au iesit din carantina sa plece la munca in Germania. Au ajuns pana in Cluj

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, in data de 11 aprilie, a fost inregistrat un dosar penal pentru comiterea infractiunii de zadarcinirea combaterii bolilor pe numele a trei persoane.Acestea au parasit fara acordul autoritatilor, zona de carantina instituita asupra municipiului Suceava si a comunelor limitrofe si s-au deplasat la Aeroportul International " Avram Iancu " din Cluj-Napoca pentru a se imbarca in una dintre cursele charter cu destinatia Germania pentru a presta munca sezoniera in agricultura. Cei trei au fost depistati de politisti in parcarea aeroportului.Cele trei persoane au fost preluate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj si transportate in zone de carantinare din judetul Suceava.Peste 1.000 de romani care au vrut sa plece la munca in Germania cu zboruri charter au stat inghesuiti, joi, la Aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, fara a respecta niciuna dintre restrictiile impuse de autoritati pentru a preveni infectarea cu coronavirus Ministerul Transporturilor a anuntat, vineri, ca va elabora o procedura pentru organizarea grupurilor de muncitori sezonieri care trebuie sa plece catre alte tari. Pana la publicarea procedurii in Monitorul Oficial, cursele charter programate vor fi operate, astfel incat oamenii sa poata pleca spre locurile de munca gasite.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a afirmat ca autoritatile au deschis anchete pentru a afla cum persoane din zone aflate in carantina au ajuns in Sibiu sau Cluj-Napoca, pentru a pleca cu avionul la munca in strainatate.Vela a precizat ca autoritatile au in atentie documente eliberate de un primar dintr-o localitate aflata in carantina, care a eliberat asa-numite certificate conform carora cetatenii iesiti din localitate nu au probleme de sanatate, referindu-se la primarul localitatii Patrauti.