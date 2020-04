Dosar penal pentru un barbat care, dupa ce a aflat ca are coronavirus, a fugit din spital si s-a baricadat in casa

Ziare.

Dupa ce a sosit rezultatul pozitiv, politistii au fost nevoiti sa sparga usa apartamentului unde acesta se baricadase, pentru a-l transporta la spital.Sambata seara, barbatul de 70 de ani s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Municipal din Timisoara, spunand medicilor ca se simte rau. I-au fost prelevate probe pentru testul de coronavirus si i s-a spus sa astepte rezultatul in unitatea medicala. Batranul si-a pierdut rabdarea stand intr-o incapere izolata si, profitand de neatentia personalului, a plecat acasa.Ulterior a sosit si rezultatul, pozitiv, iar cand medicii au vazut ca pacientul disparuse au apelat la Politie.In noaptea de sambata spre duminica un echipaj al Politiei si unul de la pompieri au mers la domiciliul barbatului, insa acesta s-a baricadat in apartament si a refuzat sa deschida usa. In cele din urma, politistii au spart usa locuintei, l-au luat pe barbat si l-au dus la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, unde a fost internat."In data de 4 aprilie a.c., lucratorii Sectiei 4 de Politie, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, in urma verificarilor efectuate s-au deplasat pe strada Cugir, unde se presupunea ca se afla un barbat in varsta de 70 de ani, care ar fi fugit in noaptea de 03/04 martie a.c. de la UPU Spitalul Clinic Municipal.Persoana in cauza a fost imobilizata si preluata de un echipaj SMURD , ulterior transportata la Spitalul Victor Babes din municipul Timisoara. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor", se arata intr-un comunicat al IPJ Timis.