Dosare penale pentru cine nu respecta izolarea: Ancheta si in cazul lui Geolgau, care facea live-uri cand petrecea cu prietenii

Una dintre acestea il priveste pe un ploiestean care s-a intors din Milano pe 10 martie, cand deja toata peninsula devenea zona rosie, si a ajuns celebru in mediul online dupa ce a facut mai multe live-uri pe Facebook.Alt dosar penal este pe numele cetateanului roman care a venit, marti, de la Madrid, cu un avion in care erau 60 de pasageri, desi stia ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.Catalin Geolgau, vizat acum de procurori, s-a facut remercat in mediul online prin live-urile pe care le-a facut pe drumul de intoarcere din Italia. "Epidemia e o conspiratie, manca-v-as creieru', sunt interese straine la mijloc, chinejii e atacati fara mila la cascaval. Ordinea mondiala si-a luat-o la temelie, dar fratili tau se simte bine si-l doare la pendula," spunea acesta in interventiile sale, potrivit Rise Project.Geolgau s-a oprit in Prahova, dupa ce a completat formularul primit la granita de cei intorsi din Italia, si s-a angajat sa stea in autoizolare. Are rude in localitatea Berceni, langa Ploiesti, si initial a fost luat la ochi de localnici ca se plimba grandios cu BMW-ul prin comuna.In faza a doua, ar fi luat cu asalt o redactie locala si a declansat un scandal de pomina cu niste politisti timorati si doi angajati DSP, care l-au dus totusi la spital, i-au luat temperatura si, fiind asimptomatic, i-au aratat drumul spre acasa, la izolare, mai scrie Rise Project.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, acest caz era in supravegherea procurorilor din data de 15 martie si are ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor."La data de 11 martie 2020, organele de cercetare penala din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Valea Calugareasca - Postul de politie Berceni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe raza satului Berceni, com. Berceni, jud. Prahova, o persoana care avea obligatia de a se afla, in izolare, la domiciliu, fiind recent intoarsa din Italia, provincia Como, localitatea Chiassa - zona aflata in carantina din cauza coronavirusului gripal COVID -19, nu a respectat masura impusa pentru prevenirea raspandirii virusului," explica procurorii.Si Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca anunta ca, pe 17 martie, s-a inregistrat un dosar in care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in declaratii si zadarnicirea combaterii bolilor, constand in aceea ca o persoana care s-a intors din Italia nu a declarat ca vine dintr-o zona de risc major."Dupa ce a ajuns in mun. Cluj-Napoca nu a ramas in autoizolare la domiciliu, ci a intrat in contact cu mai multe persoane, fiind ulterior depistata pozitiv la testul pentru coronavirusul gripal COVID-19, iar in urma anchetelor epidemiologice efectuate s-a constatat ca una dintre persoanele cu care a intrat in contact a fost depistata, de asemenea, pozitiv cu coronavirusul gripal COVID-19," prezinta cazul procurorii clujeni.Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Rm. Valcea s-a inregistrat, pe 18 martie, un dosar penal in care se efectueaza urmarirea penala cu privire la comiterea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, ca urmare a sesizarii din oficiu a organelor de politie judiciara din cadrul Politiei Rm. Valcea."In fapt, in cauza s-a retinut ca, la data de 11 martie 2020, Directia de Sanatate Publica Valcea a impus izolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, pentru D.A.G. si D.I. din municipiul Rm. Valcea, intrucat proveneau din una din zonele de risc de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, din Italia.Cu toate ca le-a fost adusa la cunostinta obligatia de a nu parasi domiciliul, in data de 17 martie 2020, D.A.G. si D.I. au parasit locuinta, deplasandu-se pe raza municipiului Rm. Valcea pentru a efectua cumparaturi si alte activitati," precizeaza procurorii.