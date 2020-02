Doua avioane cu americani de pe nava de croaziera au ajuns in SUA. 14 sunt infectati cu coronavirus

Ziare.

Aproximativ 300 de cetateni americani au fost evacuati de pe Diamond Princess, urmand sa fie tinuti in carantina timp de 14 zile, in unitati militare din Texas si California.Cel putin 40 de americani infectati la bordul navei sunt spitalizati in Japonia. Circa 350 de pasageri americani se aflau pe Diamond Princess, insa nu toti au acceptat sa plece.Australia si Italia au anuntat de asemenea ca vor evacuarea cetatenilor lor, iar autoritatile din Hong Kong vor repatrierea "cat mai curand posibil" a 330 de pasageri, lucru valabil si in cazul a 250 de canadieni.Diamond Princess a fost plasata in carantina de la inceputul lunii februarie cu cei 3.711 de pasageri si membri ai echipajului, dupa un test pozitiv facut pe un pasager debarcat la Hong Kong.