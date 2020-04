Doua decese de coronavirus anuntate de la Universitar. Unul dintre pacienti a murit acum doua zile. Ar urma sa fie inchisa inclusiv UPU

Ziare.

Amintim ca acolo au fost confirmate marti 17 cadre medicale infectate si 10 pacienti, asteptandu-se alte cateva sute de rezultate. Managerul unitatii a anuntat deja ca vor fi inchise temporar mai multe sectii, iar sursele Ziare.com spun ca inclusiv Urgentele vor fi inchise incepand de maine.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca decesele cu numarul 91 si 92 au fost inregistrate la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Ambii pacienti se pare ca au contractat aici virusul, insa au murit unul in ambulanta, si altul la spitalul la care fusese trasferat.- Este vorba de un barbat de 70 de ani, din municipiul Bucuresti. Fusese internat la Spitalul Universitar din Bucuresti pe 29 martie, pe sectie de Nefrologie pentru dializa, pacientul fiind dializat cronic.In aceeasi zi a inceput sa dezvolte si simptome respiratorii, motiv pentru care s-a decis testarea sa pentru coronavirus. Pe 30 martie a venit rezultatul pozitiv si se decide transferul sau la Spitalul Victor Babes. El a murit, insa, in salvare.- Este vorba de o femeie de 78 ani din municipiul Bucuresti. Ea a fost internata pe 18 martie pe sectia orotopedie a Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti pentru o fractura trohanteriana. In istoricul sau medical apar si o boala cardiovasculara, diabet, o boala neuro-musculara si o boala pulmonara cronica.Nu se precizeaza de ce s-a decis testarea sa, ci doar ca pe 29 martie a fost confirmata pozitiv cu coronavirus. In aceeasi zi a fost transferata la Spitalul Colentina, unde a murit pe 31 martie.In urma cu doua zile, reprezentantii institutiei au anuntat ca sase sectii de la Spitalul Universitar din Bucuresti au fost inchise, pentru a fi dezinfectate. Este vorba despre sectiile de ATI, cardiologie, ortopedie, nefrologie, chirurgie cardiologie si chirurgie toracica.Conform surselor, conducerea spitalului ia in calcul sa inchida inclusiv Unitatea de Primiri Urgente, de joi.C.S.