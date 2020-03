Doua persoane au fost puse in izolare. Autoritatile nu ii pot identifica pe toti cei care au calatorit in microbuz cu galateanul infectat cu coronavirus

Ziare.

Potrivit prefectului de Galati Lucian Avramescu, una dintre persoanele puse in carantina este cea care, in perioada 29 februarie - 7 martie, cat timp pacientul s-a aflat in autoizolare la domiciliu, i-a adus acestuia mancare si alte produse.Barbatului i se vor preleva probe pentru a se stabili daca a fost sau nu infectat cu coronavirus.Tot in izolare la domiciliu a fost pus si soferul microbuzului cu care pacientul de 72 de ani a venit de la Gara de Nord, din Bucuresti, la Galati, conducatorul auto fiind un barbat din Capitala a carui stare de sanatate va fi monitorizata de DSP Bucuresti.Totodata, au fost identificati 17 pasageri ai avionului cu care barbatul din Galati a calatorit din Italia la Otopeni, urmand ca toti sa fie izolati la domiciliu si testati pentru coronavirus.Cat priveste pasagerii care au mers cu microbuzul de la Bucuresti la Galati, acestia nu pot fi identificati de autoritati, intrucat ei au calatorit cu un mijloc de transport in comun care face curse regulate interjudetene, in care pasagerii se urca direct, fara a face o rezervare nominala, prealabila.De aceea, autoritatile locale repeta apelul public lansat de Grupul de Comunicare Strategica."Avand in vedere confirmarea infectarii cu noul coronavirus (COVID-19) a barbatului de 72 de ani din Galati, care este al 13-lea caz pe teritoriul Romaniei, tinand cont de nevoia de sprijin pentru identificarea rapida a tuturor persoanelor cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact dupa aterizarea pe Aeroportul Otopeni in data de 29 februarie, observand faptul ca institutiile de presa pot oferi un suport real in diseminarea informatiilor necesare pentru a preveni raspandirea noului coronavirus (COVID-19), va adresam solicitarea de a sustine demersul autoritatilor in identificarea persoanelor cu care barbatul de 72 de ani a intrat in contact, prezentand public urmatorul apel, cat mai des posibil, pana la finalul zilei de luni, 9 martie: sunt rugate sa se izoleze la domiciliu si sa contacteze in cel mai scurt timp autoritatile, la numarul 0744.630.508 (DSP Galati), persoanele care in data de 29 februarie au circulat spre Galati, folosind microbuzul, cu plecare din Bucuresti (Gara de Nord). Sunt vizate persoanele care au folosit cursa cu plecare de la ora 12,15, cu puncte de imbarcare pe str. Baldovin Parcalabul si IDM Basarab. Microbuzul folosit este marca IVECO, de culoare alba, are numarul de inmatriculare B 83 ZAD, si a circulat pe ruta Bucuresti - Urziceni - Buzau - Braila - Galati. Precizam ca aceasta cursa a fost folosita de aproximativ 17 pasageri''.In momentul de fata, la nivelul judetului Galati o persoana este confirmata cu coronavirus, 700 - izolate la domiciliu, patru in carantina in spatii special amenajate de autoritati si trei internate in Spitalul de Boli Infectioase.