Doua persoane din Avrig vindeau fructe si legume la piata, desi trebuiau sa stea in izolare

LIVE

Ziare.

com

"La data de 19.03.2020, la Parchetul de pe langa Judecatoria Avrig a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art 352 alin. 1 din Codul penal, constand in aceea ca, in data de 19.03.2020, doua persoane domiciliate in orasul Avrig s-au deplasat in piata agroalimentara a orasului Avrig pentru a oferi spre vanzare legume si fructe, desi acestea erau plasate in izolare la domiciliu din data de 17.03.2020, incalcand astfel dispozitiile art. 8 alin. 1 din Ordonanta militara publicata in Monitorul oficial nr. 219/18.03.2020", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.De asemenea, procurorii din Avrig au deschis un alt dosar pe numele unui barbat care, desi era plasat in izolare la domiciliu, s-a deplasat joi in municipiul Sibiu, la Registrul Auto Roman, pentru a-si inscrie in circulatie autoturismul personal.