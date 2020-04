Doua persoane din Capitala cu coronavirus au plecat cu taxiul de la spital

LIVE

"Prin ordonanta din data de 18.04.2020, intr-un dosar penal aflat in lucru in cadrul acestei unitati de parchet, s-a dispus inceperea urmariri penale sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.In fapt, s-a retinut ca, la data de 17.04.2020, ora 22,10, doua persoane de sex feminin au fost depistate intr-un autoturism ce realiza activitate de transport in regim de taxi in municipiul Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, Sector 2, in conditiile in care cele doua persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 si au refuzat internarea la Spitalul Colentina din municipiul Bucuresti, soferul autoturismului petrecand mai mult de 15 minute in spatiu inchis cu acestea", se arata intr-un comunicat al Parchetului.