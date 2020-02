Doua universitati din Romania au decis suspendarea cursurilor, de teama coronavirusului

Ziare.

Potrivit sursei citate, Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a luat decizia ca toti studentii si cadrele didactice care au fost in ultimele 14 zile in zone cu risc de infectie cu coronavirus (Covid-19) vor intra pentru o perioada de 14 zile in carantina la domiciliu.Totodata, activitatile didactice la programele de studii cu predare in limba engleza si franceza se suspenda timp de 14 zile, respectiv pana la luarea unei decizii ulterioare."Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca a anuntat ca, incepand din data de 24 februarie 2020, persoanele revenite in tara de mai putin de 14 zile dupa o calatorie in nordul Italiei, cu precadere in regiunile Lombardia, Veneto si Emilia Romagna, trebuie sa ramana acasa pentru autoizolare pana la 14 zile si sa evite orice contact cu alte persoane", anunta MEC.Universitatile au obligatia de a monitoriza starea de sanatate a studentilor prin cabinetele medicale iar in situatia in care sunt depistati studenti care manifesta probleme medicale, trebuie sa informeze Directia de sanatate publica.MEC mentioneaza ca in baza autonomiei universitare, decizia privind suspendarea procesului educational si modalitatea de recuperare a activitatilor didactice apartin conducerii universitatii, cu aprobarea Senatului Universitar si a Consiliului de Administratie, urmand a informa ministerul cu privire la decizia luata.