Dr. Horatiu Suciu cere donatii de echipamente, ca de la stat nu primeste nimic: Daca nu ne omoara virusul, ne va omori birocratia

"Este momentul sa aratam ca ne pasa de medicii si de personalul nostru medical care trebuie sa aiba, pe langa puterea si determinarea de a salva vieti, materialele medicale si sanitare cu care sa o faca. In Targu Mures, toate donatiile in bani si materiale sanitare, toate actiunile de voluntariat au fost directionate catre cele doua mari spitale, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures si Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures, iar in acest context va multumesc tuturor pentru implicare, pentru modul in care v-ati manifestat si pentru ceea ce ati facut pana in prezent.Rugamintea mea este sa nu uitati ca exista al treilea spital in oras, care face cinste orasului, judetului si tarii noastre, acesta este Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant cu cele cinci clinici si 210 paturi, 30 paturi de terapie intensiva, 550 de personal medicale, din care peste 100 de medici care sunt gata angajati in aceasta lupta avand inclusiv paturi pentru pacienti COVID-19.Am facut acest apel pentru ca Institutul Inimii din Targu Mures nu se afla pe nicio lista de donatii sau de repartitii de la Ministerul Sanatatii sau de la alte structuri de decizie asupra distribuirii de materiale de protectie pentru personalul medical, probabil din ratiuni birocratice, sigur nu datorita performantelor medicale. Vorba aceea, daca nu ne omoara virusul, ne va omori birocratia!", a afimat dr. Horatiu Suciu intr-un mesaj video distribuit presei.Doctorul a spus ca orice ajutor este de folos IUBCvT Targu Mures in contextul in care aici se asigura urgentele pe cardiologie si chirurgie cardiovasculara din intreaga Transilvanie, iar din acest motiv personalul medical trebuie ajutat si protejat."Sa nu uitam ca in toata aceasta perioada in care toata atentia noastra este concentrata pe pandemia COVID-19, care ne macina sufletele prin suferintele pe care le provoaca, faptul ca in continuare se nasc copii cu malformatii cardiace grave, care trebuie sa aiba sansa la viata, sa nu uitam ca in continuare pacientii cardiovasculari au dreptul de a primi cele mai bune ingrijiri, pentru a se putea intoarce in mijlocul celor dragi.Sa aratam ca exista inimi mari pentru inimi mici bolnave, haideti sa salvam in continuare copiii si pacientii nostri, haideti sa salvam Institutul Inimii din Targu Mures. (...) Traim cu totii drama aceste pandemii care ne-a afectat pe toti, in toate aspectele vietii noastre, familial, profesional, psihologic si mai ales din punctul de vedere al starii sanatatii. Starea de sanatate a compatriotilor nostri atarna de un fir de par si nu sunt semne ca acest lucru se va schimba in curand. Este, asadar, momentul sa aratam ca suntem solidari, generosi si ca ne pasa de aproapele nostru", a subliniat dr. Horatiu Suciu.IUBCvT Targu Mures si Salvati Copiii Romania au facut un apel public la strangere de fonduri pentru echipamente si materiale de protectie, astfel incat personalul medical de aici sa isi poata exercita corect profesia, fara sa puna in pericol vietile celor mai vulnerabili pacienti, cum sunt nou-nascutii, dar si pe ale lor."E nevoie urgenta de masti chirurgicale, halate, manusi de examinare, dezinfectanti de suprafete si tegument, in valoare totala de 300.000 de lei. Din estimarile medicilor, in Romania se efectueaza anual aproximativ 450 de interventii cardiovasculare pediatrice, dintre care 300 sunt realizate la Targu Mures.Numarul mare de interventii chirurgicale dificile realizate la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant de la Targu Mures - cele mai multe din tara - transforma intr-o prioritate echiparea spitalului cu tot ceea ce este necesar protectiei in fata unui virus atat de agresiv", a anuntat organizatia Salvati Copiii.