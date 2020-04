Dr. Rafila propune ca institutiile sa cumpere termometre de masurat temperatura la distanta. Iohannis a vorbit si de companii

Ziare.

"La un interval de doua saptamani sa fie evaluata situatia epidemiologica si sa poata sa relaxeze progresiv, incepand cu accesul la anumite tipuri de servicii, continuand cu posibilitatea de a calatori in tara si asa mai departe", a declarat Alexandru Rafila la Digi24, marti seara.Intrebat despre prezenta termoscannerelor in locurile publice, Rafila spune ca acestea ar trebui sa existe, dar si termometrele de masurat temperatura la distanta."Termoscannere, da, pentru locurile unde sunt multi oameni, dar sunt convins ca la intrarea in institutii, acolo unde nu sunt disponibile, fiecare institutie poate procura termomentre din astea de masurat temperatura de la distanta si nu reprezinta o problema, sunt foarte accesibile, se pot utiliza la scoli, in alte tipuri de spatii si ofera siguranta ca nu intra persoane bolnave in aceste spatii si daca sunt bolnave, sunt trimise spre unitati medicale", a spus Rafila.Alexandru Rafila mai spune ca in aceasta vara ne vom antrena, iar evenimentele publice vor fi cu putini oameni."Cred ca cel mai important e sa construim in aceasta vara, daca speram sa ajungem la valori mici ale numarului de cazuri noi, incat odata cu inceperea activitatii in septembrie, in unitatile de invatamant, sa punem in practica un set de masuri si sa antrenam, pe de-o parte, cadrele didactice, iar pe de alta parte trebuie sa informam populatia ca sa isi educe copiii, sa ne gandim putin la modul in care putem sa accesam diverse spatii unde au loc evenimente sociale care sigur, nu vor mai fi de amploarea celor cu care eram obisnuiti, dar probabil ca un numar mic de persoane vor putea accesa aceste avenimente sau aceste spatii.Cred ca o sa trebuiasca sa facem un antrenament foarte serios in cursul verii si chestiunea legata de concedii, sigur, cu toti ne dorim, trebuie sa gasim o solutie sa ne deconectam de momentul acesta, dar nici sa credem ca lucrurile se vor schimba radical, cu 180 de grade, peste noapte sau cu data de exemplu de 15 mai si dintr-o data problema a disparut din punct de vedere epidemiologic si ne vom putea relua activitatea normala", mai spune reprezentantul Romaniei la OMS.Rafila a mai tinut sa sublinieze ca masurile luate nu sunt impotriva cuiva anume."Nu sunt masuri impotriva cuiva sau a unui anumit tip de activitate, activitatile sunt evaluate din punct de vedere al riscurilor, pentru activitatea publica, iar relaxarea masurilor tine cont de acest algoritm care poate sa duca la o consideratie ca o activitate sau alta activitate au un impact mai mare. Cu cat numarul de persone e mai mare, cu atat probabilitatea e mai mare si riscurile cresc", a mai spus Alexandru Rafila.Despre termometre a vorbit si presedintele Klaus Iohannis , in conferinta maraton tinuta marti seara la Cotroceni. El a spus ca firmele vor lua temperatura angajatilor iar termoscanere sunt recomandate in locuri cu foarte multi oameni, cum ar fi instantele de judecata."Termometrele sunt usor de procurat, vom elabora protocoale de la ce numar de angajati in sus va trebui avut termometru. La fabrici, la instante, va fi nevoie de termoscanere, ca e flux mare si termometrul de mana nu mai e fezabil. Aceste masuri vor deveni obligatorii cam imediat dupa 15 mai", a spus Iohannis.