DSP Alba anunta ca sunt mai multe cazuri in judet decat a transmis GCS. Se cere carantinarea unei comune

Buletinul de presa al GCS sustine ca, potrivit raportarilor Institutului National de Sanatate Publica, numarul de cazuri confirmate in Alba este de 34.Opt persoane din mai multe localitati din judet care s-au prezentat cu simptome la spital sau contacti directi cu simptome identificati prin anchete epidemiologice, toti izolati dupa confirmare, si opt persoane pozitive (...) de la Centrul de Dializa Alba", a transmis, luni, presei, directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea.El a mentionat ca de la Alba au fost raportate catre Bucuresti "toate" cele 49 de cazuri."In buletinul de presa (al GCS - n.r.) apar 34. O sa sesizam INSP, din nou, sa remedieze greseala", a precizat directorul executiv al DSP Alba.Saptamana trecuta, GCS a transmis in mai multe randuri date eronate cu privire la situatia din judetul Alba.Totodata, autoritatile din Alba cer carantinarea totala a comunei Ciuruleasa, unde 11 persoane au fost confirmate cu coronavirus.Potrivit Mediafax, reprezentantii DSP Alba au transmis ca majoritatea persoanelor din aceasta comuna lucreaza in Abrud sau Campeni, astfel ca se impune carantinarea pentru a evita extinderea infectarilor in cele doua orase."Specialistii DSP au facut o analiza amanuntita a localizarii cazurilor in comuna Ciuruleasa, precum si a traseului zilnic pe care locuitori ai comunei il practica. Avand in vedere ca majoritatea persoanelor active din comuna lucreaza in Abrud sau Campeni, pentru a evita extinderea in orasele mentionate,La randul sau, CJSU Alba a propus autoritatilor centrale carantinarea comunei Ciuruleasa in conditiile in care decizia de carantinare se ia la nivel central, conform legii", au spus reprezentantii DSP Alba.