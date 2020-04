DSP Alba contrazice Grupul de Comunicare Strategica: Nu avem cadre medicale cu COVID-19

Ziare.

com

"In judetul Alba nu avem personal auxiliar din spitale confirmat pozitiv. Este, cel mai probabil, o greseala", a transmis directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea. El a adaugat ca a sesizat INSP pentru remedierea "erorii".Potrivit unui comunicat dat publicitatii de GCS, un numar de 357 de cadre medicale din Romania sunt infectate cu noul coronavirus - 99 de medici, 127 de asistenti medicali, 11 - ingrijitoare, 85 - personal auxiliar.Comunicatul GCS sustine ca in judetul Alba ar fi doua cazuri pozitive in randul personalului auxiliar.