Dupa 15 mai, se mai impune carantina pentru romanii care se intorc din strainatate? Ce spune Orban

Totusi, premierul a spus ca o decizie in acest sens va fi anuntata, insa din punctul sau de vedere nu trebuie sa se renunta la masura carantinarii."Si acest lucru il vom anunta. Din punctul meu de vedere,. Nivelul de raspandire a virusului este analizat de INSP, iar atat timp cat o persoana vine dintr-o zona rosie, indiferent ca este cetatean roman sau strain, atunci cand vine in Romania, ca masura de protectie, trebuie sa intre in carantina.Si la fel si cand vine din zona galbena. Trebuie autoizolare la domiciliu cel putin 14 zile", a punctat liderul liberalilor.Potrivit ultimei actualizari a listei cu "zone rosii" si "zone galbene" , intocmita de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), se impune carantina institutionalizata oamenilor care se intorc dinRestul tarilor din lume sunt considerate zone galbene: Toate persoanele care sosesc dintr-o calatorie internationala intra in izolare la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile.In data de 15 mai, Romania va iesi din starea de urgenta si va intra in starea de alerta.A.D.