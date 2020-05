Dupa aproape doua saptamani inca nu se stie cum s-a imbolnavit IPS Pimen. Tataru: Facem eforturi sa iasa bine

Ziare.

Nelu Tataru a fost intrebat, la Iasi, despre starea IPS Pimen, iar ministrul a spus ca Arhiepiscopul este stabil, dar la Terapie Intensiva."Stabil, dar v-am spus trebuie sa ramanem cu rezervele. Are o varsta si comborbiditati si trebuie sa ne gandim ca cei care au o anumita varsta, pana nu vezi ca iese pe picioarele lui sa mearga acasa, facem toate eforturile ca lucrurile sa iasa bine. (...) E la Terapie Intensiva dar nu e intubat, este constient, ramane sa vedem evolutia", a spus Nelu Tataru.Potrivit ministrului Sanatatii, este o ancheta in derulare pentru a se stabili cum s-a infectat IPS Pimen cu noul coronavirus Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus , in 20 aprilie, si a fost dus cu un elicopter la Institutul Matei Bals din Capitala.