Dupa ce a lesinat in public, ministrul olandez al Sanatatii demisioneaza: Lupta cu coronavirusul e prea solicitanta!

Dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden. - Bruno Bruins (@bruno_bruins) March 18, 2020

LIVE

Ziare.

com

Pana ieri, ministrul Bruno Bruines a fost unul dintre cei mai implicati politicieni din Olanda in solutionarea crizei cauzate de pandemia de coronavirus.Miercuri, insa, Bruines a lesinat in Parlament, in timpul unei dezbateri despre coronavirus. Din imagini parea ca ministrul s-a si lovit de un pupitru, in cadere.Mai multi colegi l-au ajutat sa se ridice. Bruines a baut un pahar cu apa si a parasit sala.Ulterior, a postat pe Twitter un mesaj in care dadea asigurari ce se simte bine. Si ca lesinase din cauza oboselii acumulate in ultimele saptamani, de cand a izbucnit pandemia. Totodata, Bruines transmitea ca joi dimineata va reveni la lucru.Si a revenit, dar nu pentru a-si continua misiunea, ci pentru a demisiona, potrivit nltimes.nl. Ministrul Sanatatii a spus ca vede lupta cu coronavirusul ca pe un sport de performanta, practicat la cel mai inalt nivel."Si am ajuns la concluzia ca trupul meu nu mai suporta sa fie adus la un asemenea grad de extenuare", a declarat Bruno Bruines.Cabinetul regelui Tarilor de Jos a transmis, in scurt timp, ca ii accepta demisia lui Bruines, cu onoruri, si ca ii multumeste pentru importantele servicii in slujba regelui si Regatului.