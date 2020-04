Dupa Galati, nici oamenii din Vaslui nu vor mai avea voie sa iasa afara fara sa aiba acoperite nasul si gura

LIVE

Astfel, cetatenii din judetul Vaslui vor putea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile, au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU).Potrivit prefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan, masura va intra in vigoare incepand de luni, 6 aprilie."Am decis obligativitatea utilizarii de masti sau alte mijloace de protectie, fulare, esarfe, pentru acoperirea zonei fetei in locurile publice si in spatiile comerciale. Nasul si gura trebuie sa fie acoperite, astfel incat daca persoanele tusesc sau stranuta, sa nu ii afecteze pe ceilalti", a declarat duminica, prefectul Mircea Gologan.Totodata, potrivit deciziei luate in cadrul CJSU Vaslui, administratorii de magazine, santiere sau alte spatii in care populatia are acces, dar si cei care isi desfasoara activitatea in institutiile publice pot fi sanctionati, daca permit accesul cetatenilor care nu sunt protejati.