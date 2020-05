Dupa planeta in izolare, urmeaza perioada omenirii mascate - analiza

Obligatorie in intreaga tara

Obligatorie, recomandata sau facultativa: prezentam mai jos un rezumat al masurilor luate de autoritatile nationale din lumea intreaga in privinta purtarii mastilor sanitare, realizat cu ajutorul retelei de birouri detinute de AFP pe plan mondial.Peste 50 de tari impun de acum inainte ca locuitorii lor sa isi acopere fetele atunci cand ies din locuinte, in special cand se afla in mijloace de transport si in magazine.In Africa, Camerunul a impus purtarea mastii sanitare inca din 9 aprilie, fiind urmat de Gabon, Guineea, Rwanda, Guineea Ecuatoriala, Zambia, Etiopia, Liberia, Sierra Leone, Kenya, Burkina Fasso, Angola si Benin. Alte tari, precum Africa de Sud si Nigeria, au adoptat aceeasi masura la inceputul lunii mai.Din cauza scepticismului, a penuriei si a lipsei de mijloace financiare din aceste tari sarace, noua dispozitie este departe de a fi mereu respectata. Ciadul, care a decretat masca obligatorie, a revenit asupra deciziei sale din cauza lipsei de stocuri. Contravenientii risca uneori sa fie arestati, asa cum se intampla in Liberia si in Guineea.In America Latina, acoperirea nasului si a gurii este obligatorie in spatiile publice din Columbia, Ecuador, Venezuela, El Salvador si Cuba. In Argentina, Chile si Uruguay, aceasta regula vizeaza doar mijloacele de transport si magazinele. Masca sanitara a devenit obligatorie in Honduras incepand din data de 3 mai.In Europa, utilizarea mastii sanitare a fost impusa in spatiul public in Bulgaria, Georgia, Luxemburg, Polonia, Republica Ceha, Ucraina. Masura este insa limitata la spatiile publice inchise, mijloacele de transport si magazine in Austria, Slovenia, Romania si Lituania.In Franta, incepand din 11 mai, masca sanitara devine obligatorie in mijloacele de transport si recomandata in timpul mersului la cumparaturi. In Germania, unde este deja obligatorie in majoritatea landurilor, folosirea mastii - sau a unui fular - a fost extinsa in toate magazinele si mijloacele de transport publice.In Orientul Mijlociu, Israel, Liban, Bahrain si Emiratele Arabe Unite au optat pentru aceasta masura stricta in spatiul public, in timp ce Qatarul a limitat-o la locurile de munca si in anumite magazine, la fel ca in Turcia.In Pakistan, mai multe orase si provincii au decis ca masca sanitara sa devina obligatorie, desi guvernul federal doar recomanda purtarea sa. Insa multi rezidenti le reutilizeaza sau folosesc masti necorespunzatoare.Nu exista o dispozitie generala in China, insa acoperirea gurii si a nasului este impusa in anumite circumstante, mai ales in spatiile publice aglomerate.Indonezia recomanda cu fermitate cetatenilor ei sa poarte masti in exterior, dar ele nu sunt obligatorii decat in anumite regiuni. Aceleasi dispozitii sunt in vigoare in India, Brazilia, Mexic. In Rusia, utilizarea mastii este recomandata la scara nationala si obligatorie in anumite regiuni, dar nu si la Moscova.In Italia, doar Lombardia, regiunea cea mai afectata, impune rezidentilor sa isi acopere nasul si gura cand ies in exteriorul locuintelor. Altfel, purtarea mastii este facultativa, cu exceptia unor categorii de persoane.Numeroase metropole, precum New Delhi, Manila, Lagos, Kinshasa, New York si Mumbai, dar si Niamey si Abidjan, impun rezidentilor sa poarte o astfel de protectie.Masca este recomandata in Tanzania, Bangladesh, Tunisia, Republica Centrafricana, Maldive, Iordania, Bolivia si Mali.In Europa, anumite tari au optat la randul lor pentru recomandare, precum Estonia si Grecia.In Spania, purtarea mastii este recomandata atunci cand nu este posibila respectarea distantelor de securitate la locul de munca, in magazine, in spatiile inchise si pe strada. 10 milioane de masti au fost distribuite in mijloacele publice de transport pe 13 aprilie, ziua ce a marcat revenirea la lucru a multor angajati spanioli.In Asia Centrala, purtarea mastii este cel mai des recomandata, fara a fi impusa obligativitatea ei, cu exceptia Uzbekistanului.In numeroase tari din Asia, utilizarea mastilor - in perioada gripei de iarna sau a febrei fanului din timpul primaverii - a intrat de multa vreme in uzantele societatii. Folosirea mastii in timpul pandemiei de COVID-19 a fost spontana.Este cazul Coreii de Sud si al Japoniei, unde aceste produse au devenit insa aproape imposibil de gasit din cauza cererii uriase.In Afganistan, unde masca este recomandata, ea este purtata frecvent in orase, inclusiv in moschei. Mastile erau deja folosite in aceasta tara adeseori pentru a se proteja de poluare si de catre femei pentru a-si acoperi chipurile.Aproximativ 30 de tari (Canada, Arabia Saudita, tarile scandinave, Australia si Noua Zeelanda in special) au lasat purtarea mastii la latitudinea locuitorilor lor.De asemenea, anumite tari africane (Malawi, Botswana, Comore, Lesotho, Namibia, Burundi, Somalia, Sudanul de Sud, Djibouti, Eritreea, Uganda) si europene (Olanda, Marea Britanie) nu au emis nicio dispozitie in acest sens.In Irlanda, guvernul local considera ca purtarea mastii nu aduce niciun beneficiu, cu exceptia cazurilor in care purtatorii lor sunt persoane bolnave.