Efectele hipnozei nationale. Cine conduce totusi urgenta din Romania?

Dupa ce lumea s-a bulucit, cu si fara treaba, era firesc sa ajungem si aici. Iar efectele pozitive ale acestei masuri se vor vedea abia dupa ce in urmatoarele 14 zile vom tot vedea efectele rele ale zilelor de pana acum.Din pacate masura cea mai importanta, din punctul meu de vedere, adica izolarea totala la domiciliu a categoriei de varsta cea mai vulnerabila a fost ratata, desi presedintele Iohannis o anuntase foarte clar marti dupa-amiaza.De ce au renuntat si premierul Orban a intors-o acuzand o neintelegere? Probabil pentru ca s-au temut de costul electoral al deciziei impopulare, pentru ca statul sa nu arate si alte lipsuri de organizare in ingrijirea acestor oameni si pentru ca in loc sa ne concentram pe ce trebuie facut pentru ca nimeni sa nu ramana fara cele necesare, ne-am concentrat pe vaietul national.Eu sunt ferm convinsa ca nimeni nu ar fi ramas fara alimente si medicamente, dar nu datorita autoritatilor. Ci datorita unui moment real de solidaritate nationala care se simte si care i-ar fi ajutat si pe cei fara rude aproape de ei.Iar daca cineva ramanea totusi cumva fara ajutor si infrunta interdictia pentru a nu muri de foame sau fara medicamente sunt sigura ca nimeni nu-l aresta, dimpotriva.In ceea ce ii priveste pe cei peste 65 de ani, eu inteleg ca izolarea este terifianta mai ales prin sentimentul inutilitatii, dar urma sa fie o perioada grea necesara pentru protectia lor.Tocmai pentru ca ei conteaza pentru societate s-ar fi facut efortul izolarii lor. Si tare ma tem ca in perioada care va urma nu ii vom vedea strict la magazinul din colt dupa paine sau o data pe luna la farmacie, ci misunand ca pana acum peste tot cu efecte care se vad azi in Italia si Spania.Dupa cum ma intreb ce e aia adeverinta de angajator fara stampila, de exemplu. Si cine va putea verifica mii de oameni care vor declara pe proprie raspundere ca se duc dupa paine?Dar atat pot guvernantii cu care am intrat in criza. Cum sa te simti in siguranta cand ce spune presedintele la pranz e contrazis de premier seara si toti il asteapta de fapt pe ministrul de Interne ca sa anunte ceea ce nu trebuie neaparat sa fie identic cu forma care va aparea in Monitorul Oficial, asa cum s-a intamplat cu Ordonanta militara nr 2, de sambata? Cine e totusi liderul, cine conduce in mod real Romania in stare de urgenta?Nu inteleg de ce mesajul presedintelui este dublat si chiar contrazis. Nu inteleg de ce comanda nu este explicit la presedinte si de ce nu el, ca demnitarul cu maxima legitimitate si reprezentativitate, nu asuma transmiterea mesajelor si masurilor esentiale. Dl Vela poate sa-si faca momentul zilnic de patetism caricatural, dar deciziile as vrea sa le aud din gura presedintelui tarii.Dupa cum mi se pare ridicol ca presedintele sa tina un discurs de carton in care sa invete managerii din spitale ca au nevoie de dezinfectanti, cum sa lucreze in ture, sa acopere deficitul de personal si sa nu se panicheze.Si, daca e sa ne raportam la ceea ce au spus chinezii si ceea ce am vazut in Italia, in Romania a fost comisa deja eroarea fundamentala: nu au fost protejati medicii si asistentele. "Cazul elefant" este la Suceava, dar nu e singular decat prin dimensiuni.Deocamdata, din fericire, nu sunt cazuri grave, dar ei sunt scosi din circuit, ceea ce se va simiti crancen cand spitalele vor fi asaltate.De ce? Pentru ca nu au avut echipamentele potrivite si nu le au nici acum. Europa FM a descoperit ca deficitul de echipamente e de ordinul milioanelor de bucati . Nu au avut nici proceduri si instructaje privind circuitele, regulile de echipare si dezechipare etc.Inca de cand a inceput criza din China a devenit evident ca marele efort este al sectiilor ATI. Si totusi pana zilele trecute, noi nici macar nu stiam cate paturi de terapie intensiva functionale avem de fapt. Adica paturi dotate corespunzator si cu linii de garda. Institutul National de Statistica, pe niste criterii foarte largi, indica peste 4000.A fost nevoie sa se faca abia acum un soi de recensamant sectie cu sectie pentru a afla ca avem doar 1.362 de paturi cu ventilatoare, deja ocupate cu cazuri foarte grave care nu pot fi mutate, si 1.300 fara ventilatoare.Sigur ca acum e foarte greu sa gasesti echipamente pentru medici, sa gasesti ventilatoare. Sigur ca acum importurile merg greu pentru ca transporturile sunt unul dintre domeniile cele mai lovite, iar frontierele sunt blocate.Dar pana acum ce-ati pazit? In februarie era deja clar ca valul se apropie. Era deja o chestiune de cand, nu de daca. Pana la mijlocul lui martie toata lumea a avut in cap numai anticipate. Parca era o hipnoza generala. Cu PSD inclus, pentru ca si Marcel Ciolacu a facut parte din aranjament.In loc sa inceapa pregatiri in regim de urgenta, cu achizitii, cu inventare, cu reguli, cu proceduri, noi o ardeam cu anticipate. Aveam primul caz de coronavirus in Romania cand Florin Citu a fost desemnat ca sa pice si nimeni la varful statului nu vorbea de Covid.Pe de alta parte, noi trebuie sa infruntam criza aceasta cu o administratie impanata cu politruci, amante, nepoate, clienti etc. Toate partidele au procedat la fel, fara exceptie. Si acum, ce sa vezi?, aceasta administratie se dovedeste praf.Si pentru ca nu s-au gandit la nimic niciunii, acum toti par suprinsi ca de cutremur de o criza care se tot apropia si improvizeaza cat ii duce capul si cat ii lasa fricile electorale sau ii imping populismele.E drept ca fiecare popor are clasa politica pe care o merita, in cazul acesta un popor care se calca pe picioare la gratare si mai stiu eu ce paranghelii.Ma amuza amar sa vad ca pe Facebook, cei mai disperati si adeptii celor mai dure masuri sunt tocmai cei care pana in ultima clipa ziceau ca noua ne trebuie anticipate in iunie, ca un guvern interimar are toate atributiile necesare pentru criza corona si cine spune ca nu-i asa e pesedist. Serios?Daca vrem sa meritam mai mult e cazul sa fim responsabili, sa ne ajutam medicii, sa ii salvam si pe cei care nu inteleg, dupa care va veni si socoteala politica. Pentru toti.