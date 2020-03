Eliberarea permiselor auto si pasapoartelor se face de miercuri doar cu programare online

Ziare.

com

"Sa evitam o aglomerare de persoane la spatiile dintre ghisee", a transmis Despescu.In cadrul conferintei de presa, Despescu a precizat ca Politia a deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de comunicare sau raspandire prin orice mijloace de date si informatii false in cazul barbatului de la Spitalul "Dimitrie Gerota" din Capitala, care a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.Chestorul sef de politie a spus ca referitor la aparitia zvonului cum ca acest caz de la Spitalul Gerota ar fi fost ascuns, informatia este falsa. El a punctat:"Conducerea MAI nu a ascuns in niciun fel informatii despre aceasta situatie. De fiecare data, informatiile au fost comunicate prin Grupul de Comunicare Strategica. Imediat dupa confirmarea cazului la spitalul Gerota, s-au luat masuri cu privire la necesitatea unei interventii rapide. Toate persoanele care au intrat in contact cu respectivul pacient vor fi verificate si se vor impune masuri in consecinta", a declarat Despescu.Chestorul general de politie Ioan Buda, inspector General al Politiei de Frontiera, a informat ca, din 26 ianuarie pana astazi, 2.580 de cetateni chinezi au venit in Romania. De asemenea, acesta a precizat ca 40.612 de persoane dintre care peste 34.000 romani au venit din Italia sau au tranzitat Italia ajungand in Romania.