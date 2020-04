Elvetia ar putea vaccina populatia impotriva noului coronavirus in octombrie

Ziare.

Agentia Elvetiana pentru Produse Terapeutice, Swissmedic, a confirmat ca poarta discutii in acest sens cu mai multi oameni de stiinta, inclusiv cu Martin Bachmann, care lucreaza la Spitalul Universitar din Berna."Acest calendar este extrem de optimist, dar nu este complet exagerat", a declarat Lukas Jaggi, purtator de cuvant al Swissmedic, in aceasta saptamana."Tinand cont de urgenta cauzata de pandemia de coronavirus, vorbim despre cateva saptamani, nu de cateva luni, in ceea ce priveste procedurile de avizare", a adaugat el.Daca noul vaccin va indeplini criteriile cerute, decizia de aprobare a sa ar putea fi luata inainte de incheierea acestui an, a precizat acelasi purtator de cuvant.Martin Bachmann a declarat in fata jurnalistilor elvetieni ca a realizat deja cu succes mai multe teste pe soareci.Cercetatorul elvetian a folosit secventa genetica a virusului SARS-CoV-2, pe care expertii din China au publicat-o in luna ianuarie, pentru a izola anumite proteine ce permit virusului sa se ataseze de celulele umane.Apoi, el a folosit acea secventa genetica pentru a construi un tip de virus "fals", care nu ii imbolnaveste pe oameni, dar care declanseaza o reactie imunitara ce ii permite organismului uman sa se apere de adevaratul virus (SARS-CoV-2).Parteneri din China si Letonia sunt implicati in dezvoltarea acestui vaccin.