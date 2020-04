Elvetia: Cea mai mare mobilizare a armatei de dupa Al Doilea Razboi Mondial

Ziare.

Au aparut si probleme; sute de soldati si ofiteri au fost consemnati in cazarmi dupa ce au fost expusi la pericolul de infectare. Dintre cei chemati sub arme pe 16 martie, peste 200 nu s-au prezentat si ar putea fi inculpati in tribunale militare, a declarat generalul de brigada Raymond Droz.In total, 5.000 de militari, inclusiv membri ai batalioanelor medicale, au fost trimisi in misiuni de asistenta pentru personalul civil. Armata a fost deosebit de activa in cantonul Ticino, de la frontiera cu Italia. Acolo s-au inregistrat si cele mai multe cazuri de infectare din cele 22.000 confirmate in Elvetia si 641 de decese.Este in curs mobilizarea unor efective de pana la 8.000 de membri, nu doar pentru servicii medicale, ci si pentru inchiderea frontierelor, asistenta logistica si de securitate pe perioada crizei.Droz a precizat ca in prezent sunt in carantina 728 de militari, dintre care 49 la izolare, iar testele au relevat 172 de cazuri de infectare, multe la o scoala pentru recruti din Ticino. Un singur soldat elvetian a fost depistat pozitiv in timpul serviciului activ de combatere a coronavirusului.Au existat si obiectii la implicarea armatei; s-a spus ca soldatii n-au avut mare lucru de facut si au pierdut vremea in sali de asteptare din spitale . Droz a declarat intr-o conferinta de presa ca armata intentioneaza sa rezolve problema, mentinand doar efectivele necesare si trimitand restul militarilor acasa pentru odihna si recuperare.Circa 240 de soldati nu au dat curs convocarii prin mesaje text, a mai aratat generalul."Cand totul se va clarifica - fiindca in unele cazuri oamenii au scutiri - acestia vor fi deferiti justitiei militare, apoi vor urma procesul judiciar normal", a explicat el. Pedepsele aplicate de magistratii militari pot fi inclusiv cu inchisoarea.Un politician local i-a numit "tradatori" pe cei care nu s-au prezentat la incorporare, mentioneaza Reuters.