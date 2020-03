Epidemia de coronavirus a generat vanzari spectaculoase ale romanului "Ciuma", de Albert Camus

Ziare.

Potrivit celor mai recente cifre de la Edistat, site-ul care se ocupa de estimarile de vanzare de carte in Franta, romanul "Ciuma", de Albert Camus, versiunea de buzunar Folio, s-a vandut in 1.700 de exemplare intr-o saptamana, la sfarsitul lunii ianuarie.La sfarsitul lunii februarie, vanzarile au continuat in acelasi ritm, in mod spectaculos, cu peste 800 de exemplare intr-o saptamana.Publicat in 1947, romanul lui Albert Camus povesteste viata cotidiana a locuitorilor din Oran (oras din Algeria), rupt de lume in timpul unei epidemii de ciuma fictiva care are loc in 1940. Romanul a fost mai degraba o alegorie la expansiunea de "ciuma rosie", adica a nazismului.Nu doar francezii sunt interesati din nou de capodopera lui Albert Camus. In Italia, cea mai afectata tara din Europa pentru moment de coronavirus, acest roman a ajuns la sfarsitul lui februarie in topul marilor platforme de comert online, potrivit La Repubblica. Vanzarile s-au triplat intr-o luna.De asemenea, thrillerul stiintific "Epidemia: Pericol Nevazut/ Contagion", de Steven Soderbergh, lansat in 2011, se afla in fruntea descarcarilor pe iTunes. Filmul, cu Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Matt Damon, Jude Law, Lawrence Fishburne, este despre o pandemie mondiala devastatoare venita din Macao. Scapat de sub control, virusul nu inceteaza sa se modifice si este transmis la oameni de animale (ca si coronavirusul).