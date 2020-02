Epidemia de coronavirus: Doar mesajele pe care le agreaza Partidul Comunist raman pe Internet in China

Ziare.

Afirmatiile sale vin in momentul in care nemultumirea unei parti a opiniei publice pare tot mai pregnanta in fata gestionarii unei epidemii care deja a contaminat 66.000 de persoane in China si a ucis peste 1.500.Pe retelele de socializare, cenzorii au permis sa se raspandeasca criticile care ii vizeaza pe principalii responsabili politici locali din Hubei (centru), provincia unde este epicentrul crizei.Dar s-au grabit sa stearga mesajele furioase si apelurile la libertatea de exprimare, postate saptamana trecuta dupa moartea medicului, el insusi contaminat, care a incercat sa alerteze publicul la inceputul epidemiei.Guvernul trebuie sa "intareasca (...) controlul informatiilor online" si "sa-i amendeze pe cei care profita de (epidemie) pentru a lansa zvonuri", a indicat Xi Jinping intr-un discurs din 3 februarie, dar publicat sambata de agentia de presa Xinhua.Termenul de "zvon" este folosit de putere pentru a denunta stirile false dovedite, dar si orice informatie deranjanta pentru Partidul Comunist Chinez (PCC).In materie de "stabilitate sociala", trebuie "sa creasca profesionalismul Politiei", a declarat seful Statului. El a facut apel la reprimarea celor care profita de criza pentru a specula, pentru a se imbogati, sau a vinde echipamente medicale sau medicamente contrafacute.Xi Jinping a cerut in special membrilor Partidului sa "indrazneasca sa critice" alti membri de partid care nu urmeaza instructiunile oficiale sau care esueaza in meseria lor.Responsabili locali din Hubei au platit deja pretul pentru aceste ordonante prezidentiale.Joi, cei doi principali sefi ai PCC din Hubei si Wuhan, au fost concediati. Ei au fost foarte criticati de opinia publica, care le-a reprosat o reactie prea intarziata in fata epidemiei.Xi Jinping a fost relativ discret in primele saptamani ale crizei. Dar, televiziunea de stat l-a aratat in fiecare zi prezidand reuniuni sau efectuand vizite pe teren, puterea proclamand "razboi popular" contra epidemiei.