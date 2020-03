Epidemia de coronavirus in Italia: Cum se traieste in carantina, cine si cum mai poate calatori. Granitele raman, deocamdata, deschise

Avioanele si trenurile continua sa circule intre Roma si Milano si in strainatate

Frontierele elvetiene, austriece si slovene raman deschise

Cancelarul austriac crede ca este doar o chestiune de timp pana cand si alte tari vor lua masuri drastice, ca in Italia

Colosseumul din Roma va fi inchis incepand de duminica si pana la 3 aprilie, respectand astfel decretul extraordinar aprobat duminica in zori de guvernul italian."In conformitate cu decretul presedintelui Consiliului de Ministri din 8 martie 2020... Parcul Arheologic al Colloseumului si monumentele aferente (Colosseumul, Colina Palatina, Forul Roman, Domus Aurea) vor respecta dispozitia guvernamentala si vor suspenda programul cu publicul pana la 3 aprilie", se poate citi pe pagina web a parcului arheologic.Turistii au gasit duminica inchise si popularele Terme ale lui Caracalla, un complex de bai termale ce a functionat mai bine de 300 de ani in Roma Antica.Mai la sud, in Napoli, accesul la ruinele orasului Pompei a fost suspendat pentru a respecta dispozitiile decretului guvernamental, care stabileste inchiderea tuturor muzeelor de stat si a locurilor de cultura.Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a semnat duminica dimineata decretul care are ca scop limitarea raspandirii coronavirusului si care izoleaza practic aproape 16 milioane de persoane care locuiesc in regiunea Lombardia si in alte 14 provincii italiene din nord.Conform decretului, muzeele, teatrele, cinematografele si alte institutii culturale raman inchise in intreaga tara, si nu doar din asa-numita zona rosie din nord.Avioanele si trenurile circula duminica aceasta in Italia, pe fondul confuziei generate de decretul guvernului italian, comenteaza EFE.Trenurile intre Roma si Milano, capitala regiunii Lombardia, continua sa circule deocamdata, iar transportul aerian intre cele doua orase continua sa se desfasoare.In gara Termini, din capitala italiana, sosesc in continuare trenuri de la Milano si pleaca totodata in aceasta directie, dupa cum a putut verifica EFE. Putinii calatori care au sosit din capitala Lombardiei nu au fost supusi niciunui tip de control, iar in gara sunt mult mai putini oameni decat in mod normal.La Fiumicino, principalul aeroport din Roma, se inregistra o activitate redusa, cu putini pasageri si cu unele zboruri anulate. Din cele patru zboruri programate pentru aceasta dimineata de pe aeroportul Linate din Milano, doar unul singur fusese anulat, in timp ce restul avioanelor au aterizat practic fara pasageri la bord. Avioane continua sa decoleze si catre alte regiuni din nord, precum Milano si Venetia. Iar zborurile internationale programate se desfasoara normal.Aeroportul Linate din Milano era astazi aproape gol si cu putini calatori, potrivit presei italiene, citate de EFE. Potrivit ANSA, au fost anulate cateva zboruri, in marea lor majoritate operate de compania Alitalia, unul cu destinatia Roma, altul cu destinatia Perugia si unul cu destinatia Frankfurt, Bruxelles si Londra, insa este prevazuta decolarea unui avion al companiei British Airways cu destinatia Londra.Dupa ce presa italiana a relatat ca premierul Conte urma sa semneze decretul menit sa combata raspandirea coronavirusului, numeroase persoane s-au grabit sa prinda ultimele trenuri de noapte care plecau din Milano. Si la primele ore ale diminetii de duminica, autogara din Milano, de unde pleaca autobuze catre intreaga Italie si in strainatate, era plina de oameni, in special cetateni straini, ingrijorati ca nu vor putea reveni in tarile lor, si studenti care voiau sa ajunga acasa, la familii.Guvernele elvetian si austriac au anuntat duminica aceasta ca urmaresc indeaproape situatia din Italia, care a luat masuri exceptionale de punere in carantina a 16 milioane de locuitori din nordul tarii pentru a limita raspandirea noului coronavirus, insa frontierele vor ramane deschise in acest stadiu, relateaza AFP.La Berna, Consiliul Federal, prin vocea purtatorului sau de cuvant, a anuntat ca executivul elvetian "urmareste cu atentie evolutiile situatiei din Italia" si ca se afla "in contact cu autoritatile din Tessin si cu cele italiene pentru a evalua in permanenta dispozitivul de raspuns la aceste evenimente".Ministerul de Externe elvetian a transmis AFP ca "in prezent clarifica detaliile pentru a furniza ulterior informatii in cadrul alertelor de calatorie pentru Italia". "Consulatul General al Elvetiei la Milano este in contact cu cetatenii elvetieni din nordul Italiei", a adaugat MAE elvetian.In Elvetia, 332 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirus de la inceputul epidemiei. In cantonul Tessin, aflat la granita cu Italia, tara care este cel mai important focar al epidemiei din Europa, numarul cazurilor continua sa creasca, depasind 45, potrivit unui bilant oficial publicat sambata.In Austria, un purtator de cuvant al Ministerului de Externe a declarat pentru presa ca "numeroase persoane care proveneau din zonele rosii", adica cetateni austrieci, s-au intors cu siguranta in tara lor. "I-am informat pe toti cetatenii austrieci din strainatate si pe toate persoanele care ne-au anuntat despre deplasari (si care sunt afectate) prin SMS sau prin e-mail" in legatura cu noile masuri de punere in carantina din Italia, a adaugat el.Cu 104 cazuri recenzate, Austria a depasit in noaptea de sambata spre duminica pragul de 100 de cazuri de infectare.Frontierele elvetiene si austriece raman pentru moment deschise, fara niciun fel de restrictie de intrare in aceste tari. Un jurnalist al AFP a constatat totodata un trafic fluid si normal la frontiera dintre Italia si Slovenia.Circa 60.000 de muncitori transfrontalieri italieni vin zi de zi sa lucreze in Elvetia si schimburile sunt deopotriva importante cu Austria si cu Slovenia.Totusi, unele masuri au fost luate: Viena a anuntat vineri suspendarea zborurilor directe intre Viena si Milano pe de-o parte si intre Viena si Bologna pe de alta parte incepand de luni.Tot vineri, compania austriaca a cailor ferate OBB a anuntat suspendarea temporara a curselor cu trenul de noapte intre Viena si Milano si intre Viena si Venetia. A fost suspendata si cursa cu autocarul care facea legatura intre orasul austriac Klagenfurt si Venetia.Duminica, compania ungara Wizzair a anuntat intreruperea imediata a legaturilor aeriene prin care erau deservite orasele Treviso, Bergamo si Milano.Este doar o chestiune de timp pana cand si mai multe tari europene vor adopta genul de masuri agresive pe care le-a luat Italia pentru a combate raspandirea coronavirusului, a declarat duminica aceasta cancelarul austriac Sebastian Kurz, citat de Reuters.Kurz a declarat postului local ORF ca situatia in Austria este sub control si ca masurile adoptate sunt potrivite, dar ca probabil vor fi necesare si altele.Saptamana trecuta, Austria a introdus verificari ale starii de sanatate la frontiera cu Italia, pentru o perioada de doua saptamani.Austria ar putea, "bineinteles", sa inchida gradinitele, scolile si universitatile sau sa limiteze evenimentele cu multi participanti, daca va fi nevoie, a explicat Kurz, care a declarat ca este in contact cu liderii altor tari europene. "Va fi important sa luam deciziile potrivite la momentul potrivit. Poti inchide scolile pentru o saptamana sau doua, iar acest lucru este necesar de urgenta in Italia. Se va intampla si in alte tari europene. Intrebarea cea mai importanta este cand sa faci acest lucru", a mai spus Kurz.Dilema este cum sa gestionezi un apogeu al epidemiei care poate paraliza sistemul de sanatate fara sa provoci prea multe daune economice, a apreciat cancelarul austriac. "Trebuie sa analizezi cu atentie momentul in care sa adopti astfel de masuri pentru ca economia unei tari nu poate suporta asa ceva prea multa vreme", a mai spus cancelarul austriac.