Epidemia de COVID-19 va mai dura inca trei luni in Italia, afirma un virusolog din Milano

LIVE

Ziare.

com

"Speranta mea este sa putem iesi din aceasta epidemie in cel mult trei luni de la aplicarea anumitor masuri. Si, este deja un termen terifiant", a declarat el pentru presa italiana. "Nu este si nu va fi o chestiune de scurta durata, insa daca se va intampla pe termen scurt, voi fi primul care ma voi bucura", a adaugat el.Italia a luat masuri foarte stricte de izolare a populatiei, cu inchiderea institutiilor de invatamant si a magazinelor neesentiale.Massimo Galli este o somitate in Italia, unde conduce Sectia de boli infectioase a Spitalului Sacco din Milano, in Lombardia, regiunea din nordul peninsulei cea mai afectata de epidemie, cu aproape 2.000 de morti si peste 17.000 de cazuri."Vaccinul este o speranta, exista 18 programe lansate pentru a obtine vaccinul. Ceva va iesi din asta, sigur, dar ma indoiesc ca vom putea sa stopam epidemia si sa o depasim in asteptarea vaccinului", a mai spus el. "Daca avem noroc, vom obtine un vaccin probabil dupa lunile de vara, nu inainte", a concluzionat Galli.Noul coronavirus a facut cel putin 9.020 de decese in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie, potrivit unui bilant AFP, stabilit pe baza unor surse oficiale, publicat joi, la ora 11:00 GMT. In Italia numarul deceselor cauzate de coronavirus in Pensinsula l-a depasit pe cel inregistrat in China , unde a izbucnit pandemia.Mai exact, italienii au raportat ca de la inceputul pandemiei nu mai putin de 41.035 de oameni din Peninsula au luat coronavirus. Iar dintre acestia, 3.405 au murit.Comparativ, in China numarul imbolnavirilor confirmate se apropie de 82.000, deci este deja aproape dublu fata de cel inregistrat in Italia. In schimb, la chinezi au murit peste 3.245 de oameni. Vorbim despre foarte multe decese, dar mai putine decat in Italia.