Epidemia din China poate afecta peste 5 milioane de companii la nivel mondial

Firma a analizat provinciile din China cele mai afectate de virus si a constatat ca sunt conectate puternic la reteaua de afaceri globala, relateaza CNBC.In regiunile cu cel putin 100 de cazuri confirmate la data de 5 februarie se afla peste 90% din toate companiile active din China, potrivit raportului, iar circa 49.000 de companii din aceste regiuni sunt divizii si filiale ale unor companii straine.Aproape jumatate (49%) dintre companiile cu filiale in regiunile afectate au sediul central in Hong Kong, in timp ce companiile americane reprezinta 19%, cele japoneze 12%, iar cele germane 5%.Potrivit datelor oficiale publicate de autoritatile din China, in tara erau confirmate peste 72.000 de cazuri, care au provocat moartea a 1.868 de persoane Cercetatorii firmei Dun & Bradstreet au descoperit ca cel putin 51.000 de companii din lume, dintre care 163 sunt incluse in topul Fortune 1000, au cel putin un furnizor de rangul intai in regiunile afectate, in timp ce cel putin 5 milioane, dintre care 938 in Fortune 1000, au cel putin un furnizor de rangul al doilea.Impactul asupra afacerilor din China si din restul lumii determina deja revizuirea in scadere a estimarilor referitoare la resterea economica din acest an.Intr-o cercetare publicata luni, agentia de rating Moody's a redus estimarile referitoare la cresterea economiei mondiale cu doua zecimi de punct procentual. Agentia anticipeaza ca economiile din G20 vor consemna un avans economic de 2,4% in 2020, in timp ce cresterea economiei chineze va incetini la 5,2%.Aceasta estimare porneste de la presupunerea ca raspandirea virusului va fi tinuta sub control in primul trimestru, iar activitatile economice vor reveni la normal in trimestrul al doilea. Insa, daca ritmul imbolnavirilor nu va scadea, iar bilantul deceselor va continua sa creasca, impactul economic va fi mult mai grav.Raportul realizat de Dun & Bradstreet arata ca cele mai mari cinci sectoare economice, care reunesc peste 80% din afacerile din provinciile afectate de epidemie, sunt serviciile, comertul en-gros, industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si serviciile financiare.Provinciile afectate de epidemie Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Beijing si Shandong reunesc 50% din forta totala de munca si 48% din volumul total al vanzarilor din economia chineza.Studiul mai arata ca economia chineza reprezinta circa 20% din PIB-ul global, iar analistii estimeaza ca, daca epidemia va continua si dincolo de vara, "efectul de cascada" ar putea incetini cu circa 1% cresterea economiei globale.