Epidemia noului coronavirus ar fi inceput de la jumatatea lui septembrie 2019 si nu la Wuhan - studiu

Geneticianul Peter Forster de la Universitatea britanica Cambridge coordoneaza un proiect de cercetare cu obiectivul de a intelege procesele istorice care au condus la pandemia covid-19.El si echipa sa spera sa gaseasca prima persoana care a contractat virusul si care a fost sursa epidemiei initiale.Prin analizarea retelelor, ei au cartografiat raspandirea virusului - inclusiv mutatiile genetice pe care le-a suferit, in timp ce s-a deplasat din China catre Australia, Europa si restul lumii.Cercetatorii au creat o analiza de retea, folosind peste 1.000 de genomuri de coronavirus. Aceasta include data infectarii pacientilor si "tipul" de virus cu care a fost infectata persoana respectiva.Exista trei tipuri de virus - A, B si C.Tipul A este cel mai apropiat de coronavirusul descoperit la lilieci si ar fi genomul de origine al virusului uman. Acest tip a fost descoperit la chinezi si la americani, si prezinta versiuni cu mutatii la pacienti din Australia si Statele Unite.Insa tipul A nu a fost descoperit la majoritatea cazurilor din Wuhan, orasul din China in care s-a descoperit pentru prima data covid-19.In schimb, la Wuhan, majoritatea persoanelor sunt infectate cu virus de tip B. Cercetatorii sugereaza ca a avut loc un "eveniment fondator" in privinta tipului B la Wuhan.Tipul C - "fiica" tipului B - a fost identificat la primele cazuri in Europa, dar si in Coreea de Sud, Singapore si Hong Kong - insa pare absent in China continentala.Potrivit datelor culese de catre Forster si colegii sai, epidemia coronavirusului pare ca a inceput undeva intre 13 septembrie si 7 decembrie."Acest model presupune o rata a mutatiilor constanta, insa lucrurile nu par sa stea asa, iar timpul estimat ar putea fi, astfel, eronat", a declarat Forster pentru Newsweek."Insa aceasta este cea mai buna ipoteza pe care o putem face pentru moment, pana analizam alte esantioane de la pacienti, depozitate in spitale in 2019", subliniaza el.Este posibil ca epidemia sa nu fi aparut in Wuhan, deoarece toate virusurile izolate aici erau - pana la 17 ianuarie - de tip B.In provincia Guangdong, situata la aproximativ 805 kilometri de Wuhan, sapte din 11 virusuri izolate erau de tip A."Acest numar de cazuri este mic, pentru ca sunt disponibile putine genomuri in faza initiala a epidemiei, inainte ca transhumanta de Anul Noul chinezesc, pana in 25 ianuarie, sa inceapa sa amestece schemele geografice", declara Forster.Forster si colegii sai si-au publicat cercetarea in reteaua revistei Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) la 8 aprilie.Primul caz cunoscut de coronavirus dateaza de la 17 noiembrie.Publicatia South China Morning Post scria ca, potrivit datelor Guvernului, un barbat in varsta de 55 de ani din provicnia Hubei, a carei capitala este Wuhan, este primul caz cunoscut de covid-19.Virusul ar fi trecut de la un animal - aparent un liliac - la om, la un moment dat. Cand si unde s-a intamplat acest lucru nu se cunoaste.In decembrie, primul cluster de cazuri a fost identificat intr-o piata de fructe de mare de la Wuhan, ceea ce i-a determinat pe unii sa spuna ca aici a aparut virusul pentru prima oara.Insa, pe masura ce se afla mai multe lucruri despre virus, aceasta versiune a evenimentelor pare tot mai putin probabila.Un studiu publicat in revista Lancet arata ca primele persoane infectate cu virusul nu au avut un contact direct cu piata din Wuhan.De la aceste prime cazuri, la sfarsitul anului trecut, peste doua milioane de oameni au fost diagnosticati cu covid-19.Identificarea sursei originale a virusului, subliniaza Forster, este necesara pentru ca acest lucru sa nu repete. Intelegerea diverselor tipuri de virus si a rolului lor in raspandirea covid-19 este "una dintre problemele de examinat urgent", insista el.