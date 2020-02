Epidemie de coronavirus: 6 romani de pe nava de croaziera Diamond Princess vor sa vina in tara

Ziare.

"Prin intermediul mecanismului european de protectie civila, in cursul zilei de astazi (joi - n.r.), o aeronava italiana va asigura transferul unui grup de cetateni europeni care se afla pe vasul 'Diamond Princess' catre Uniunea Europeana. Pana la acest moment, 6 cetateni romani (2 pasageri si 4 membri ai echipajului) si-au exprimat dorinta de a reveni in tara", precizeaza MAE intr-un comunicat transmis AGERPRES.In prezent, procedurile de testare suplimentara a cetatenilor europeni care vor fi imbarcati sunt in curs de derulare, arata sursa citata.Ambasada Romaniei la Tokyo este in contact atat cu cei sase cetateni romani pentru facilitarea demersurilor in vederea transferului, cat si cu ceilalti romani care se afla in continuare pe vas.Starea de sanatate a celor doi cetateni romani internati in urma testarii pozitive cu COVID-19 este in continuare buna, mai precizeaza MAE.