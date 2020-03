Episcopia Husilor doneaza 20.000 de euro pentru un aparat de testare a coronavirusului

Dulute a donat 75.000 de euro

Totodata, tot pentru a veni in sprijinul autoritatilor sanitare, Episcopia Husilor pune la dispozitia Serviciului Judetean de Ambulanta Vaslui o autospeciala care a fost primita anul trecut din partea Crucii Rosii Bavareze."Deoarece la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui nu exista in prezent niciun aparat de testare pentru depistarea noului coronavirus Covid-19, Episcopia Husilor, impreuna cu mai multi binefacatori, prieteni ai AsociatieiHusi, se implica in demersul de achizitionare a unui astfel de aparat, donand suma de 20.000 euro.Actiunile vor continua in perioada urmatoare", a informat sambata un comunicat de presa al Episcopiei Husilor.Si o serie de agenti economici din judet au sponsorizat in ultimele 24 de ore, cu diferite sume de bani, Spitalul Judetean de Urgenta, unitatea medicala reusind sa adune din donatii peste 45.000 de euro.De asemenea, omul de afaceri vasluian Constantin Dulute a donat suma de 75.000 de dolari Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad, in vederea achizitionarii unui aparat pentru testarea noului coronavirus.