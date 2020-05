Europenii care nu vor sa se ridice restrictiile: Povesti despre bucuriile izolarii

Beneficiile izolarii: Linistea, reducerea poluarii si legumele plantate in curte, dar si mai mult timp petrecut cu familia si cititul

Ziare.

com

Si nu este vorba despre categorii aparte de oameni, ci pur si simplu oameni care se bucura de un cer mai senin, de mai mult timp in familie si de faptul ca nu mai sunt nevoiti sa faca naveta, scrie Euronews Astfel, in conditiile in care cei mai multi dintre romani, europeni si cetateni ai lumii, de altfel, numaram zilele pana la ridicarea restrictiilor, unii au reusit sa se bucure mai mult de izolare: Fie si-au explorat noi pasiuni, fie au lucrat mai liber si au petrecut mai mult timp cu familiile.Spre exemplu, unii au remarcat ca au economisit doua ore de naveta catre si dinspre serviciu. Altii spun ca acasa lucreaza in mai putin stres, mult mai multa liniste si concentrare.Dar astea sunt doar primele efecte. La putin timp dupa impunerea restrictiilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, multi oameni au inceput sa remarce sunetele naturii in orase care in mod normal erau efectiv asurzite de trafic.Un muzician de 47 de ani din orasul portughez Porto spune ca au fost multe avantaje de cand au fost impuse restrictii, in special o liniste mai mare si reducerea poluarii: "Norii pufosi bine conturati, culorile vibrante ale cerului si ascultatul pasarilor care fusesera reduse la tacere de trafic".Omul spune ca a plantat legume in curtea din spate si ca se bucura de aceasta perioada, mai ales ca salata, capsunile si rosiile cultivate sunt mult mai bune decat cele din supermarket."Nu imi mai irosesc timpul pe naveta, este mai liniste afara - doar pasarile si cate o masina ocazional", scrie un italian pe Facebook.De asemenea, oamenii se bucura si de mai mult timp petrecut in familie."Imi va lipsi sa petrec timp cu fiul meu, sa vorbim, sa gatim si sa ne uitam la filme impreuna", spune o locuitoare din Bristol, Marea Britanie. Aceasta marturisete ca se bucura de mersul cu bicicleta pe strazile goale si de cititul cartilor pe care le avea pe lista.