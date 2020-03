Fara evenimente cu peste 100 de persoane! Deputat USR: E nevoie de 233 de parlamentari ca sa treaca Guvernul Citu. Reactia lui Arafat

Ziare.

Raed Arafat, seful DSU, a anuntat astazi interzicerea tuturor evenimentelor desfasurate in spatii inchise la care participa peste 100 de persoane Asta in conditiile in care, joi, urmeaza sa aiba loc sedinta Parlamentului pentru investirea Cabinetului Citu, iar pentru ca acesta sa treaca este nevoie de prezenta in sala de plen (spatiu deci inchis) a cel putin 233 de parlamentari."Maine (joi - n.red.) trebuie sa investim Guvernul. E nevoie de minim 233 de parlamentari prezenti in sala. Plus angajatii Parlamentului si guvernul desemnat. Si presa. Oameni veniti de peste tot din tara. Oameni care au un job de facut.Zilele trecute s-au anulat transportul public dinspre si spre Italia si activitatea institutiilor culturale. Astazi s-au restrictionat adunarile cu peste 100 de persoane.Sper ca PSD-PNL sa nu se foloseasca de riscul epidemiei pentru a amana investirea Guvernului. Pentru a suspenda democratia odata cu adunarile de 100 de persoane", a scris Bulai pe contul sau de Facebook.Deputatul USR sustine ca e necesara investirea noului guvern, in special in conditiile in care numarul cazurilor de coronavirus este in crestere."Tara are nevoie acum de stabilitate si de un guvern cu puteri depline. Spre binele tarii, acest vot trebuie sa se tina maine.Este situatie de criza si urgenta majora in tara. Avem nevoie de guvern. Mai ales acum, in prag de pandemie", se mai arata in postarea de pe Facebook.Insa seful DSU, Raed Arafat, a spus, intr-o conferinta de presa, ca sedinta nu va fi amanata. Intrebat daca sedinta de plen in care va fi dat votul Guvernului Citu ar trebui sa se amane, Arafat a spus ca nu si a cerut sa nu fie implicat in chestiuni politice. Sedinta Parlamentului privind investirea Guvernului Citu va avea loc joi, de la ora 16:00 , au decis, luni, Birourile Permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor.In 28 februarie, premierul desemnat Florin Citu a depus, la Parlament, lista Cabinetului si programul de guvernare. Singura modificare in componenta Guvernului Citu fata de cel anterior, al lui Ludovic Orban, este propunerea lui Lucian Heius pentru portofoliul Finantelor.Ministrii propusi au fost audiati saptamana trecuta in comisiile parlamentare de specialitate, noua dintre ei primind aviz pozitiv, ceilalti sapte fiind avizati negativ de deputati si senatori. Avizul comisiilor este consultativ.Conform prevederilor regulamentare, programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna.Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este secret, cu bile.A.D.