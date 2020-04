Excentricul marchiz de Bath a murit din cauza coronavirusului

Ziare.

Potrivit casei Longleat, marchizul a murit la spitalul din Bath, in care era internat de la 28 martie."Cu cea mai profunda tristete trebuie sa anuntam ca Lord Bath a murit la varsta de 87 de ani. Alexander Thynn, al 7-lea marchiz de Bath, a incetat din viata sambata, 4 aprilie. El a fost internat in spitalul Royal United din Bath la 28 martie, iar acolo s-a confirmat ca avea coronavirus Familia doreste sa isi exprime aprecierea pentru echipa de asistente, doctori si ceilalti angajati care au avut grija de Alexander cu daruire, atat de profesionist si cu compasiune in aceste vremuri extrem de dificile pentru toti. Cei din familie va cer cu politete o perioada de respectare a intimitatii lor pentru a isi plange pierderea", se arata intr-un comunicat al casei Longleat.Alexander Thynn, unul dintre cei mai cunoscuti aristocrati britanici, era celebru pentru tinutele sale excentrice si viata sa privata "colorata", scrie bbc.com. El a fost proprietarul Longleat House, o resedinta care detinea si un parc safari in care puteau fi vazuti lei.In 2009, averea lui Thynn era estimata de Sunday Times la 157 de milioane de lire sterline.