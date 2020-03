EXCLUSIV Comisarul Adina Valean, despre criza coronavirusului in UE: ce masuri se pregatesc, cum ne vor afecta deplasarile in UE si care este impactul economic pana acum

Doamna comisar Adina Valean, sa ne anulam sau nu calatoriile? Nu ma refer strict la zonele declarate focare

Ce inseamna pentru Uniunea Europeana raspandirea acestui coronavirus, deocamdata fara tratament dedicat? Ne putem astepta la controale la frontiere, de pilda?

Care este impactul economic, la nivelul UE? Care sunt sectoarele cele mai vulnerabile?

Sunteti in echipa de raspuns a Comisiei Europene in ceea ce priveste criza cauzata de coronavirus. Exista o strategie unitara, la nivelul Uniunii Europene si transmisa fiecarui stat membru, pentru a contracara efectele si pentru a opri o eventuala pandemie? Exista mecanisme de ajutor, la nivel european?

Cum contracareaza autoritatile europene o eventuala isterie colectiva? Deja am vazut ca panica a aparut si in Germania, si in Romania.

E o intrebare locala, dar de neevitat: e Romania la fel de pregatita ca Belgia, de pilda, pentru a controla o eventuala epidemie?

Comisia Europeana a desemnat, luni, o echipa de raspuns la extinderea epidemiei de coronavirus, din care fac parte cinci comisari europeni: Janez Lenarcic, care este responsabil de gestionarea crizelor, Stella Kyriakides, responsabila cu probleme de sanatate, Ylva Johansson, pentru probleme legate de frontiera, Adina Valean, responsabila cu mobilitatea si Paolo Gentiloni, pentru aspecte macroeconomice.Italia ramane tara cu cele mai multe cazuri si decese cauzate de coronavirus, iar Franta a luat masuri drastice pentru a controla raspandirea. Romania a confirmat, luni, cel de-al patrulea caz.Nu o sa va dau sfaturi de calatorie, nu e de competenta mea sa fac asta. Autoritatile nationale si cele internationale au emis avertizari si recomandari in aceasta privinta. Desigur, la nivelul Uniunii Europene, anularile de zboruri au inceput sa fie foarte frecvente si acum avem si primul caz intracomunitar, in care o tara, Cehia, opreste pentru 14 zile zborurile cu regiunile afectate de coronavirus din Italia.S-ar putea sa fie perturbari in orarele companiilor de transport, anulari de curse, dar va asigur ca agentiile europene care se ocupa de securitatea in domeniul aviatic, maritim si feroviar, precum si serviciile Comisiei Europene au dezvoltat regulamente, coduri de procedura pentru mijloacele de transport, astfel incat pasagerii sa fie in siguranta si sa beneficieze de servicii.Ii rog pe cei care si-au programat calatorii in urmatoarea perioada sa respecte toate procedurile indicate de operatorii de transport si de autoritati, fie medicale sau nu.In acest moment, coronavirusul este o amenintare pentru sanatatea publica, pentru mobilitate si pentru economie, dar Comisia Europeana si statele membre incearca sa previna o eventuala criza.Exista legal dreptul statelor membre de a introduce controale la frontiere, cu o notificare prealabila, daca siguranta lor, inclusiv din punct de vedere medical, este in pericol.Suntem in contact pe aceasta tema cu presedintia Consiliului, Croatia, pentru a avea, in eventualitatea in care conditiile o impun, un raspuns unitar al UE in privinta controalelor la frontiere. Masurile trebuie sa fie proportionale cu amenintarea reala.Precizez ca nicio tara nu si-a exprimat vreo intentie in acest sens.Comisia Europeana culege date si incearca sa aiba cat mai curand niste estimari ale efectelor economice legate de raspandirea Coronavirusului. Transporturile aeriene sunt un sector care a fost afectat de aceasta criza inca de la finalul lunii ianuarie, cand primii operatori europeni si-au inchis unele rute spre China.Complementar cu transporturile aeriene, se estimeaza ca diminuarea turistilor chinezi de pe teritoriul Europei a dus la pierderea a cel putin doua milioane de nopti de cazare pana in acest moment. Industria auto este si ea afectata, lucrand la capacitate redusa. O micsorare se estimeaza si pentru piata de produse de lux.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a creat aceasta echipa de raspuns tocmai pentru a crea o foarte buna coordonare a serviciilor si agentiilor Comisiei, a statelor membre, in directiile sanatate, mobilitate si economie. Suntem in permanenta legatura cu statele membre si ele adapteaza acum strategiile preexistente in caz de pandemie la cazul specific coronavirus cu care ne confruntam acum.Exista multiple mecanisme de ajutor la nivel european, cu actiune interna, dar si externa, care sunt activate. Italia, de pilda, a activat Mecanismul de Protectie Civila a UE si a cerut masti de protectie. Centrul de Coordonare al Situatiilor de Urgenta asigura asistenta in regim non-stop. Comisia a accelerat, impreuna cu statele membre, procurarea de echipamente de protectie.La nivelul transporturilor exista o celula de criza pentru aviatia europeana, care in coordonare cu Eurocontrol si agentia care se ocupa de securitatea aviatica, monitorizeaza situatia. Comisia a pus la dispozitie si fonduri pentru a limita efectele coronavirusului.Vicepresedinta Jourova avea programata astazi o intalnire cu reprezentantii retelelor sociale, tocmai pentru ca incercam sa stopam epidemia de stiri false din anumite tari intracomunitare. Comisia Europeana are un site nou, dedicat informatiilor despre coronavirus, care centralizeaza de la sfaturi de calatorie si privind drepturile pasagerilor pana la date statistice din zonele afectate. La finalul acestei saptamani va fi disponibila si o varianta in limba romana.Oricum, indemn cetatenii romani sa aiba incredere si sa isi ia informatiile numai din surse oficiale, cat mai departe de scenariile fanteziste care exploateaza frica oamenilor.Romania a aplicat recomandarile organizatiilor internationale si ale institutiilor europene, a folosit formularele de localizare a pasagerilor, a impus carantina pentru cei veniti din zonele afectate, adica a aplicat masuri normale data fiind diaspora noastra numeroasa in zonele afectate din Italia.Fiecare stat membru si-a stabilit masurile in acord cu recomandarile autoritatilor de sanatate nationale.