Exista inca state total nepregatite pentru pandemie. Tara care are un ventilator pentru 3 milioane de oameni

La acest moment, SUA este tara cea mai afectata de pandemie, cu peste 39.000 de decese la o populatie oficiala de aproape 300 de milioane de persoane.Dar SUA sunt o federatie bogata. Si chiar asa, cu investitii uriase in sanatate, sistemul sanitar din unele state foarte afectate - cum este New Yotk - a ajuns aprope de punctul de rupere, din cauza presiunii uriase.Cu cateva zile in urma, oficialii anuntau ca in tara exista 160.000 de ventilatoare cu care sa fie ajutati sa respire pacientii in stare grava, in caz de nevoie. Dar ca ar putea fi nevoie de inca vreo 500.000 de bucati , pe care SUA incearca sa le procure.Ce s-ar intampla, insa, daca virusului ar ajunge sa se raspandeasca la fel de repede si pe continentul african, unde, oficial, populatia e de peste 4 ori mai mare fata in SUA?OMS sustine ca nu mai putin de 300.000 de oameni din Africa ar muri din cauza bolii. Iar situatia din unele state arata ca acest bilant terifiant ar putea fi chiar optimist! Sigur ca si pe acest continent, statele cu o situatie financiara ceva mai buna s-ar descurca ceva mai bine in lupta cu virusul, pentru ca ar avea cu ce sa isi cumpere aparatura medicala. Dar cele sarace ar avea dificultati insurmontabile.Spre exemplu, Sudanul de Sud este o tara cu 12 milioane de locuitori. Dar are doar 24 de paturi de Terapie Intensiva si numai 4 ventilatoare. Cu alte cuvinte, daca va avea nevoie - si sigur va avea, cand va fi lovita de pandemie! - tara va putea ventila doar un locuitor din 3 milioane, potrivit CNN Si aceasta nu e singura tara in care numarul ventilatoarelor aproape ca se numara pe degete. Republica Centrafricana are 3 ventilatoare pentru peste 4 milioane de locuitori. Burkina Fasso are 11 ventilatoare pentru 12 milioane de locuitori, iar Sierra Leone are 13 ventilatoare pentru aproape 8 milioane de oameni.Fara ajutor extern, e foarte greu de crezut ca aceste state vor putea face ceva pentru a-si trata pacientii ajunsi in stare critica din cauza infectarii cu SARS-CoV-2.G.K.