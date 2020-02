Expert german: In China se vede acum intregul instrumentar al unei dictaturi

Conducerea de la Beijing a reactionat tarziu, dar drastic la epidemia de coronavirus, punand milioane de oameni in carantina. Au fost gresite aceste masuri?

Cat timp poate fi mentinuta aceasta ingradire a libertatii de miscare?

In ciuda masurilor drastice pe care le-a luat, se pare ca Partidul Comunist Chinez a pierdut, cel putin pentru un timp, controlul asupra opiniei publice din tara. In retelele de socializare chineze s-a ajuns la dezbateri aprinse, mai ales dupa moartea medicului Li Wenliang, care a atras primul atentia asupra pericolului reprezentat de noul virus, medic initial infierat drept "mincinos" de partid. Ce efect a avut moartea sa asupra opiniei publice din China?

Credeti ca managementul de criza insuficient a daunat autoritatii sefului de stat Xi Jinping? Sau se va da vina, din nou, doar pe cadrele de jos?

E prea devreme sa evaluam acest lucru. In general, asa ceva sigur ca e de asteptat de la acest sistem politic. Pe de-o parte, exista o suprimare a informatiilor. Politica are prioritate, nu sanatatea. Aceasta abordare a fost, in special, modul de operare al guvernelor locale, o situatie similara celei din timpul epidemiei de SARS din 2003.Asadar, guvernul chinez nu a invatat nimic din epidemia de SARS, chiar daca afirma ca ar fi facut-o.Pe de alta parte, aici. Chiar si multi chinezi au fost surprinsi sa vada cat de avansate sunt posibilitatile guvernului de a-i controla pe cetateni.Statul chinez a recurs la toate instrumentele de control disponibile, de la tehnologiile moderne, cum ar fi dronele si inteligenta artificiala, pana la cele traditionale, ca unitatile muncitoresti si comitetele de strada la nivel local, datorita carora a fost posibil sa fie monitorizata temperatura fiecarui cetatean si sa se controleze cine iese din casa la ce ora.E vorba de niste forme extreme ale controlului si ale ingradirii libertatii de miscare. Ramane de vazut daca epidemia poate fi oprita in felul acesta.Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat sa nu fie luate masuri atat de drastice, dar sigur ca nu poate sa critice deschis tara afectata cel mai grav de o astfel de epidemie.Dar ce se intampla daca se renunta la carantina si se ajunge la un al doilea val de infectii? Un lucru e clar:, sufocand astfel si economia. Insusi presedintele Xi Jinping a realizat acest lucru. Dar nimeni nu stie cum se poate ajunge la un echilibru intre prevenirea raspandirii virusului si conjunctura economica.Comparand diferite orase, regiuni si provincii in China, observam ca. Exista prevederi foarte diferite, mai mult sau mai putin stricte, pentru companii privind munca de la distanta, dar si pentru scoli si universitati.Nu vad cum ar putea guvernul sa mentina carantina, dar sa le si permita companiilor, pas cu pas, sa functioneze din nou normal.Dupa ce a fost facuta publica moartea doctorului Li, am ramas treaz toata noaptea, pentru ca am vazut pe conturile mele pe WeChat si Weibo ce se intampla in retelele de socializare din China. Nu-mi amintesc sa mai fi vazut asa ceva in ultimii ani.Motivul: Li a fost un medic obisnuit, nu o personalitate politica, un om de stiinta celebru sau un activist pentru drepturile omului. El era un tip normal, care isi facea meseria si a criticat demersurile inutile - si, dupa cum s-a vazut mai tarziu, chiar periculoase - ale guvernului local. Mai tarziu, Li Wenliang a criticat deschis si suprimarea informatiei in China.E tragic ca tocmai cel care a avertizat populatia, inca din decembrie 2019, despre pericolul noului virus, a murit in urma bolii pulmonare cauzate de acesta.Exista diverse moduri de a-si exprima atitudinea critica, indignarea si frustrarea. Dupa moartea lui Li Wenliang, au existat foarte multe apeluri pentru libertate de expresie.Personalitati chineze, printre care mai multi profesori universitari, au publicat scrisori deschise. In acest context, le-a fost imposibil cenzorilor si autoritatilor de propaganda sa controleze intregul discurs public.Incetul cu incetul,. Multe postari critice din retelele de socializare au fost sterse. In acelasi timp, mass-media de stat au lansat o campanie menita sa arate ca guvernele straine lauda conducerea de la Beijing pentru masurile luate in aceasta situatie de criza.Da, in orice caz situatia a daunat "brand-ului" Xi Jinping, asta se vede in nenumarate mesaje si postari critice. Trucul guvernului de la Beijing - care spune adesea ca face o treaba buna, dar ca exista cadre incompetente si coruptie la nivel local - nu a functionat in acest caz.Sigur ca guvernul central incearca in continuare sa dea vina pe autoritatile locale: recent, cei mai importanti reprezentanti ai comisiei pentru sanatate din provincia Hubei au fost nevoiti sa plece.Dar pentru multi chinezi e evident ca, care are o legatura cu stilul de conducere al presedintelui. Asadar, ne putem astepta la o scadere a nivelului de incredere in Xi Jinping.