Expert in sanatate: De la 10.000 de cazuri in sus, sistemul spitalicesc va incepe sa crape. Mai avem 10 zile

"Daca ritmul de crestere al cazurilor noi de coronavirus se pastreaza, atunci pe vinerea viitoare vom ajunge lade cazuri confirmate in Romania.Tot saptamana viitoare vom incepe sa vedem si efectele respectarii masurilor de distantare sociala impuse in urma cu doua saptamani in Romania.Daca nu le-am respectat, atunci vinerea viitoare vom fi deja inspre 6000 de cazuri confirmate,daca circulatia virusului in comunitate este deja intensa.. De la 13.000 de cazuri va crapa. Dar mai avem timp sa-l intarim: fereastra e cam de o saptamana -Deci acum e momentul:pentru ca e mare nevoie. Nu uitati saExista si un scenariu fericit in care ritmul cresterii va incetini si nu vom atinge atat de repede cifrele de mai sus: scenariul in care", transmite Mixich pe Facebook Cifrele prezentate au fost obtinute prin estimari ECDC si modelul Robert Koch Institute, explica expertul.Vlad Mixich a fost desemnat de Parlamentul European ca expert independent in board-ul Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate in Munca EU-OSHA si este membru ales in consiliul director al Aliantei Europene de Sanatate Publica.A detinut functia de vicepresedinte la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale in guvernul Dacian Ciolos.Duminica, 29 martie, la o saptamana de la primul deces inregistrat in Romania din cauza coronavirusului, bilantul negru a ajuns deja la 40 de morti. Creste accelerat si numarul imbolnavirilor, duminica fiind ziua cu cel mai mare bilant, de 308, ceea ce urca totalul la 1.760 de cazuri.Astfel, ne indreptam cu pasi repezi spre 2.000 de cazuri, ceea ce ne va aduce Scenariul 4 al epidemiei. Asta inseamna noi masuri in ce priveste restrictiile pentru populatie, dar si tratamentul bolnavilor.Pacientii cu simptome usoare vor fi lasati acasa si la ATI vor ajunge doar cei in stare critica, in timp ce medicii si asistentele cu coronavirus, dar fara simptome, vor fi chemati la munca.Este greu de estimat cum vor rezista spitalele din Romania la 4.000, 6.000 sau 10.000 de cazuri, dar prognoza nu este deloc favorabila, asa ca este important sa ramanem acasa, pentru a amana cat mai mult atingerea acestor praguri nefaste.V.D.