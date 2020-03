Experti britanici au testat cu succes pe soareci un vaccin impotriva coronavirusului

LIVE

Echipa condusa de Robin Shattock, expert in Infectii mucoase si imunologie, lucreaza alaturi de colegii sai la Paris pentru a testa vaccinul pe maimute, iar daca rezultatele vor fi pozitive ar putea incepe testarea pe oameni pentru a putea dezvolta vaccinul in decurs de un an.Cercetatorul Paul McKay a declarat ziarului ca au fost analizate rezultatele injectarii vaccinului la soareci in urma cu o luna si asigura ca "functioneaza foarte bine"."Daca primim finantare pentru testele clinice asupra oamenilor, le vom realiza in iunie", a spus el, precizand ca ideea este ca vaccinul sa fie gata pentru a-l administra pacientilor intr-o perioada de maximum un an.Laboratoarele din intreaga lume colaboreaza si lucreaza contracronometru pentru a dezvolta un vaccin anti-COVID-19, desi se crede improbabil faptul de a putea fi pus la dispozitie impotriva actualului focar si ca va fi disponibil pentru epidemii viitoare.COVID-19, boala provocata de coronavirusul nou, a provocat mii de morti, majoritatea in China, si 125.000 de contagieri in intreaga lume.