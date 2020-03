Experti chinezi aflati in Italia recomanda mai multe restrictii pentru a tine sub control epidemia

LIVE

Echipa de cercetatori si medici este cea care a combatut raspandirea coronavirusuui in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si se afla in Italia din 13 martie pentru a consilia autoritatile tarii impotriva acestei pandemii.Vicepresedintele Crucii Rosii din China si responsabil al echipei, Yang Huichuan, a aparut joi la o conferinta de presa la Milano, capitala Lombardiei si regiunea cea mai afectata, subliniind ca exista inca foarte multi oameni pe strada."Nu aplicati politici de inchidere a strazilor, pentru ca transportul public inca functioneaza, lumea circula si au loc petreceri, oamenii nu poarta masti de protectie", a spus expertul chiar in ziua in care China a avut crestere zero a noilor cazuri de contagiere locala de la declansarea pandemiei.El a subliniat ca ceea ce se intampla acum in Italia a avut loc si in orasul Wuhan si a recomandat sa se inceteze "orice activitate economica si sa fie restrictionata mobilitatea persoanelor"."Toata lumea ar trebuie sa ramana acasa in izolare", a spus el, precizand ca toti cetatenii, nu doar guvernul si personalul medical trebuie sa urmeze "in mod strict politicile de inchidere".Alaturi de Huichuan a aparut si presedintele Lombardiei, Attilio Fontana, care a precizat ca va cere executivului italian "sa puna in aplicare proceduri mai riguroase decat cele aplicate in prezent"."Cei care au gestionat in mod direct criza din Wuhan sunt surprinsi ca exista prea multa lume pe strada, ca prea multi oameni folosesc transportul public si prea putini poarta masti de protectie", a declarat Attilio Fontana. "Daca nu schimbam modul de a infrunta problema, virusul va continua sa circule", a incheiat el. In Italia numarul deceselor cauzate de coronavirus in Pensinsula l-a depasit pe cel inregistrat in China , unde a izbucnit pandemia.Mai exact, italienii au raportat ca de la inceputul pandemiei nu mai putin de 41.035 de oameni din Peninsula au luat coronavirus. Iar dintre acestia, 3.405 au murit.Comparativ, in China numarul imbolnavirilor confirmate se apropie de 82.000, deci este deja aproape dublu fata de cel inregistrat in Italia. In schimb, la chinezi au murit peste 3.245 de oameni. Vorbim despre foarte multe decese, dar mai putine decat in Italia.