Experti: Dispersarea de dezinfectanti in aer nu este eficienta impotriva COVID-19 si pune in pericol sanatatea oamenilor

Marti, o drona a dispersat nori de dezinfectant deasupra orasului Surabaya, al doilea ca marime din Indonezia, ca masura de combatere a pandemiei de coronavirus.Masurile luate pentru limitarea raspandirii coronavirusului care a ucis zeci de mii de oameni la nivel global, impresionante din punct de vedere vizual, sunt criticate de specialisti ca fiind riscante pentru sanatate, dar si o pierdere de timp si de resurse, transmite Reuters."Este o imagine ridicola, vazuta in multe tari", a afirmat Dale Fisher, expert in boli infectioase din Singapore, care prezideaza Reteaua de Reactie si Alerta pentru Epidemii Globale, coordonata de Organizatia Mondiala a Sanatatii."Nu cred ca poate avea o contributie la reactie si poate fi toxic pentru oameni. Acest virus nu supravietuieste mult in mediul inconjurator, iar oamenii in general nu ating pamantul", a spus Fisher.Un purtator de cuvant al primarului din Surabaya a spus ca utilizarea dronelor pentru dezinfectare este necesara in zonele unde au fost confirmate cazuri, pentru ca virusul poate fi oriunde.Febriadhitya Prajatara a comparat dezinfectantul pe baza de clorura, care in concentratii mari poate fi iritant pentru piele, cu sapunul si a spus ca "va ajuta la slabirea virusului, astfel incat acesta sa nu patrunda in organism".Paul Tambyah, de la Societatea pentru Microbiologie Clinica si Infectii din regiunea Asia Pacific, a spus ca spalarea pe maini si curatarea suprafetelor atinse in mod frecvent, cum ar fi butoanele lifturilor, ofera o protectie mai buna decat dezinfectarea in masa.Lucratorii din domeniul sanatatii din India au provocat indignare, luni, cand s-au folosit de furtunuri pentru a dezinfecta muncitorii migranti din statul nordic Utter Pradesh, din cauza temerilor ca migratia acestora din orase catre zonele rurale risca sa raspandeasca virusul.Si in Malaezia autoritatile au dezinfectat zonele unde au aparut cazuri numeroase de imbolnaviri. Dar imaginile cu camioanele din care a fost pulverizat dezinfectant au ingrijorat expertii din domeniul sanatatii."Dezinfectarea drumurilor nu va avea impact. O pierdere de resurse si de ore", a declarat Christopher Lee, fost director general adjunct in Ministerul Sanatatii din Malaezia.Cam asa se face dezinfectia si in Bucuresti. Iata cum se lauda acum doua zile primarul Gabriela Firea:"Pe marile bulervarde si strazi din sectorul 2, 12 ULV-uri (masini de mare capacitate), vor imprastia substanta dezinfectanta la nivelul aliniamentului stradal".