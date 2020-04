Expertii europeni au gasit un mod de a verifica acuratetea testelor pentru coronavirus

Ziare.

Noul dispozitiv, numit material-martor, urmareste "sa garanteze ca testele in laborator pentru depistarea prezentei coronavirusului functioneaza bine".Conceput de Centrul Comun de Cercetare (JRC - Joint Research Centre), serviciul de stiinta interne al Comisiei, "acest material de sinteza, care (reproduce) o parte neinfectioasa a virusului", "va permite sa se evite ca testul sa ofere rezultate negative, desi persoana este pozitiva", a explicat Stefan de Keersmaecker, un purtator de cuvant al institutiei, intr-o conferinta de presa.O eprubeta permite verificarea a pana la 20.000 de teste, iar, deschizand calea pentru, a subliniat el."JRC a identificat rapid o potentiala defectiune in gestionarea pandemiei de coronavirus si s-a pus imediat la treaba pentru a o remedia. Noul material de control are potentialul de a imbunatati capacitatea de raspuns la epidemie si de a evita risipirea de resurse pretioase prin teste ineficiente", a afirmat Mariya Gabriel, comisarul european pentru cercetare, conform unui comunicat.Rezultatul obtinut de JRC va fi de asemenea "hotarator in strategia de iesire, cand va veni momentul sa incepem sa ridicam masurile de distantare sociala", a adaugat comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides.Intr-o ancheta realizata in ianuarie in randul laboratoarelor, echipele Comisiei au identificat absenta unui "control pozitiv" ca una din principalele probleme de rezolvat.Tot mai multe voci din lumea medicala s-au exprimat in legatura cu fiabilitatea testelor, in special in privinta prelevarilor din nas, in contextul in care "virusul nu se afla acolo de-a lungul tuturor faze ale bolii", a subliniat astfel profesorul Vincent Thibault, sef de serviciu in cadrul laboratorului de virologie CHU din orasul francez Rennes, intr-un interviu pentru postul de radio France Bleu.