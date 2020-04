Fabrica de materiale sanitare din Sibiu inchisa dupa ce o angajata a murit si alti 17 sunt infectati cu COVID-19

Ziare.

com

"In ceea ce priveste situatia personalului de la fabrica de produse medicale din judetul Sibiu, conform ultimelor date raportate de Directia de Sanatate Publica Sibiu, astazi, 20.04.2020, ora 14:00, avem un numar total de 17 persoane confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2", a transmis, luni, Prefectura Sibiu.Sursa citata a precizat ca toate cele 17 persoane se afla in acest moment internate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, sub tratament specific si fiind atent monitorizate."Nu a mai fost inregistrat nici un deces din randul personalului fabricii", a mai transmis Prefectura Sibiu.O angajata a fabricii din Cisnadie a murit saptamana trecuta din cauza coronavirus, iar angajatii societatii sunt izolati la domiciliu.Fabrica are aproape 300 de angajati.