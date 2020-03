Fabricile de parfumuri Dior vor produce de luni geluri dezinfectante pentru spitalele din Franta

Ziare.

"Toate unitatile de productie de marci de parfumuri si cosmetice din Franta vor fabrica incepand de luni geluri dezinfectate in cantitati mari", a transmis grupul intr-un comunicat. Aceste geluri vor fi donate autoritatilor sanitare franceze, "de preferat" celor din Paris, adauga comunicatul."Prin aceasta initiativa cetateneasca, LVMH vrea sa-si aduca contributia in a raspunde riscului de penurie a acestor produse constatate in Franta si sa permita unui numar cat mai mare de persoane sa adopte obiceiuri bune pentru a se proteja de propagarea coronavirusului", se mai spune in comunicat, care precizeaza ca initiativa va fi mentinuta "", in coordonare cu autoritatile sanitare.LVMH detine marcile, daca vorbim de parfumuri si cosmetice. Alte branduri ale multinationaleo suntTotodata, ministrul sanatatii Oliver Veran a declarat duminica aceasta ca, fata de 91 inregistrati in ziua precedenta, transmite Reuters. Veran a explicat la postul de televiziune France 2 cade la 4.449 sambata, laPe de alta parte, ministrul economiei, Bruno Le Maire, a aparut duminica in fata presei pentru a dezminti faptul ca Franta risca sa ramana fara produse de baza si pentru a garanta aprovizionarea, relateaza EFE."Vreau sa confirm ca securitatea francezilor in ceea ce priveste produsele alimentare si de prima necesitate este garantata si va continua sa fie garantata in zilele si saptamanile ce vor urma", a insistat el, in contextul in care, in prima zi dupa ce, la supermarketurile din tara s-au inregistrat cozi si o mare afluenta de clienti.Le Maire a dat asigurari ca peste 90% din produse sunt disponibile si ca nu exista riscul unei penurii de marfuri esentiale."Este posibil ca intr-un mare supermarket sa gasiti doar o marca sau doua de paste, insa le veti gasi,", a insistat el si i-a invitat pe francezi sa faca cumparaturi asa cum fac de obicei, excluzand impunerea de masuri de rationalizare daca consumatorii se comporta in mod responsabil.